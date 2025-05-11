Матч окончен
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Реала», «Атлетик» сыграет с «Алавесом»
В Испании проходят матчи 35-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Лас-Пальмас» проиграл «Райо Вальекано» (0:1).
В субботу «Жирона» на своем поле уступила «Вильярреалу» (0:1), «Атлетико» благодаря покеру Александра Серлота крупно обыграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (4:0).
В воскресенье «Барселона» примет «Реал» в класико, «Бетис» встретится с «Осасуной».
Ла Лига
35-й тур
11 мая 14:15, Олимпик Льюис Компанис
Не начался
-xG-
11 мая 19:00, Бенито Вильямарин
9 мая 19:00, де Гран Канария
Завершен
0 - 1
-xG-
Завершен
2 - 1
-xG-
Завершен
0 - 1
-xG-
10 мая 19:00, Метрополитано
Завершен
4 - 0
-xG-
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости