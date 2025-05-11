Чемпионат Испании. «Барселона» против «Реала», «Атлетик» сыграет с «Алавесом»

В Испании проходят матчи 35-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Лас-Пальмас » проиграл «Райо Вальекано » (0:1).

В субботу «Жирона » на своем поле уступила «Вильярреалу » (0:1), «Атлетико » благодаря покеру Александра Серлота крупно обыграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (4:0).

В воскресенье «Барселона» примет «Реал» в класико, «Бетис» встретится с «Осасуной».

Ла Лига

35-й тур

Ла Лига. 35 тур 10 мая 12:00, Месталья Валенсия Завершен 3 - 0 - xG - Хетафе Матч окончен 87’ Терратс Сантьяго 83’ Беррокаль Гайя Хесус Васкес 80’ 79’ Иглесиас Ньом Пепелу Барренечеа 79’ Таррега 76’ Герра 72’ Андре Алмейда Хайме 70’ 69’ Петер Федерико Бекуша 69’ А. Родригес Йылдырым Риоха Франсиско Перес 58’ Фулькье Диакаби 58’ Диего Лопес Рафа Мир 58’ 57’ Бернат да Коста 57’ Альдерете Беррокаль Диего Лопес 50’ 50’ Сория 2 тайм Перерыв Дуро

37’ 35’ Дуарте 26’ Рико Диего Лопес

18’ Пепелу

8’ 7’ Альдерете Валенсия Мамардашвили, Гайя, Москера, Таррега, Фулькье, Пепелу, Герра, Диего Лопес, Андре Алмейда, Риоха, Дуро, Доменек, Димитриевски, Диакаби, Хесус Васкес, Гасьоровски, Барренечеа, Гильямон, Канос, Хайме, Франсиско Перес, Рафа Мир, Садик Запасные: Барренечеа, Гильямон, Канос, Франсиско Перес, Доменек, Садик, Гасьоровски, Хайме, Хесус Васкес, Рафа Мир, Димитриевски, Диакаби 1 тайм Хетафе: Сория, Рико, Альдерете, Дуарте, Иглесиас, Бернат, Милья, Терратс, Петер Федерико, Майораль, А. Родригес, Летачек, Бенито, Беррокаль, Ньом, Бекуша, Сола, Сантьяго, Йылдырым, Карлес Перес, да Коста Запасные: Барренечеа, Гильямон, Канос, Франсиско Перес, Доменек, Садик, Гасьоровски, Хайме, Хесус Васкес, Рафа Мир, Димитриевски, Диакаби

Ла Лига. 35 тур 10 мая 14:15, Балаидос Сельта Завершен 3 - 2 - xG - Севилья Матч окончен 90’ +8’ Салас

90’ +4’ Салас Иглесиас

90’ +1’ Дуран Лосада 89’ 85’ Сауль Эджуке У. Альварес Иглесиас 83’ Мингеса Серви 76’ 73’ И. Ромеро Сведберг Ристич 70’ 67’ Пеке Паскуаль Мингеса

65’ 53’ Педроса Сусо Д. Родригес Бельтран 46’ Аспас Хави Родригес 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +8’ Гудель

Алонсо 45’ +6’ 45’ +1’ Баде И. Ромеро Мориба

19’ Сельта Гуаита, Алонсо, Домингес, Лаго, Мингеса, Д. Родригес, У. Альварес, Сведберг, Мориба, Дуран, Аспас, Вильяр, Каррейра, Ристич, Хави Родригес, Сотело, Бельтран, Серви, Лосада, Фер Лопес, Miguel Román González, Иглесиас, Гонсалес Запасные: Ристич, Бельтран, Фер Лопес, Иглесиас, Гонсалес, Вильяр, Каррейра, Хави Родригес, Лосада, Сотело, Серви, Miguel Román González 1 тайм Севилья: Нюланд, Салас, Гудель, Баде, Мартинес, Педроса, Сауль, Агуме, Хуанлу Санчес, Пеке, Лукебакио, Альваро Фернандес, Альберто Флорес, Маркао Тейшейра, Joaquín Martínez Gauna, Сусо, Идумбо-Музамбо, Буэно, Дасилва, И. Ромеро, Эджуке, Паскуаль Запасные: Ристич, Бельтран, Фер Лопес, Иглесиас, Гонсалес, Вильяр, Каррейра, Хави Родригес, Лосада, Сотело, Серви, Miguel Román González

Ла Лига. 35 тур 10 мая 16:30, Сон Моиш Мальорка Завершен 2 - 1 - xG - Вальядолид Матч окончен Тони Лато 90’ +2’ Дардер Тони Лато 85’ 82’ Джемерт Маркос Андре Дани Родригес Морей 76’ 74’ Амалла Ануар 74’ Моро Мачис Асано Ларин 66’ Мурики А. Санчес 66’ 58’ Кандела Гриллич 58’ Чуки Санчес Дардер

49’ 2 тайм Перерыв Раильо 34’ Маскарель

28’ 13’ Озкаджар 11’ Чуки

Мальорка Грейф, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Дани Родригес, Асано, Мурики, Роман, Куэльяр, Морей, Тони Лато, Копете, Фернандес, Лопес, А. Санчес, Салас, Ларин, Доменек Запасные: Копете, Лопес, Салас, Дани Родригес, Роман, Куэльяр, Дардер, Асано, Фернандес, Доменек, Мурики 1 тайм Вальядолид: Андре Феррейра, Азну, Озкаджар, Кандела, Перес, Джемерт, Амалла, Моро, Никичер, Чуки, Латаса, Хейн, Энрике, Iago Parente Novoa, Гриллич, Санчес, Мартин, Юрич, Ануар, Маркос Андре, Мачис, Ндиайе, Арну Запасные: Копете, Лопес, Салас, Дани Родригес, Роман, Куэльяр, Дардер, Асано, Фернандес, Доменек, Мурики

Ла Лига. 35 тур 10 мая 16:30, Монтиливи Жирона Завершен 0 - 1 - xG - Вильярреал Матч окончен Мартин Солис 90’ +2’ Давид Лопес Абель Руис 90’ +1’ 89’ Этта-Эйонг

87’ Парехо 85’ Айосе Перес Этта-Эйонг 74’ С. Кардона Педраса Порту Франсес 73’ Стуани Миовски 73’ 73’ Наварро Камбвала Эррера 69’ 66’ Пино Жерар Морено Цыганков Асприлья 66’ 46’ Гуйе Парехо 2 тайм Перерыв 22’ Айосе Перес 15’ Гуйе Крейчи 1’ Жирона Гассанига, Блинд, Крейчи, Давид Лопес, А. Мартинес, Эррера, Артур, Мартин, Порту, Стуани, Цыганков, Хуан Карлос, Крапивцов, Хуанпе, Франсес, Асприлья, Ромеу, Солис, Абель Руис, Данджума, Миовски Запасные: Хуан Карлос, Солис, Данджума, Хуанпе, Франсес, Миовски, Ромеу, Крапивцов, Асприлья, Абель Руис 1 тайм Вильярреал: Жуниор, С. Кардона, Коста, Фойт, Наварро, Гуйе, Комесанья, Пино, Алекс Баэна, Пепе, Айосе Перес, Конде, Рубен Гомес, Байи, Камбвала, Педраса, Денис Суарес, Парехо, Жерар Морено, Бьюкенен, Этта-Эйонг Запасные: Хуан Карлос, Солис, Данджума, Хуанпе, Франсес, Миовски, Ромеу, Крапивцов, Асприлья, Абель Руис

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги