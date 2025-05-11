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  • Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота за 0,4 секунды до конца основного времени и принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном» в 3-м матче серии (4:3, 1-2)
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Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота за 0,4 секунды до конца основного времени и принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном» в 3-м матче серии (4:3, 1-2)

Леон Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота на 59:59 и принес «Вегасу» победу.

«Голден Найтс» обыграли «Эдмонтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-2). 

В первом периоде «рыцари» отыграли дефицит в 2 шайбы, во втором вышли вперед – 3:2. На 57-й минуте капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид сравнял счет в матче. 

Но в последней атаке на 60-й минуте «Вегас» забил победный гол. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота после броска Райлли Смита.

Это произошло за 0,4 секунды до завершения основного времени. Гол был записан на Смита, пометка «автогол» в протокол внесена не была. 

Райлли с дублем в итоге был признан первой звездой встречи, Макдэвид с 1+1 – второй, форвард «Вегаса» Вильям Карлссон с 1+1 – третьей. 

Счет в серии: 2-1

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoКубок Стэнли
logoРайлли Смит
logoЭдмонтон
logoВегас
logoЛеон Драйзайтль
logoВильям Карлссон
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