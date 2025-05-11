Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота за 0,4 секунды до конца основного времени и принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном» в 3-м матче серии (4:3, 1-2)
Леон Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота на 59:59 и принес «Вегасу» победу.
«Голден Найтс» обыграли «Эдмонтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-2).
В первом периоде «рыцари» отыграли дефицит в 2 шайбы, во втором вышли вперед – 3:2. На 57-й минуте капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид сравнял счет в матче.
Но в последней атаке на 60-й минуте «Вегас» забил победный гол. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отправил шайбу в свои ворота после броска Райлли Смита.
Это произошло за 0,4 секунды до завершения основного времени. Гол был записан на Смита, пометка «автогол» в протокол внесена не была.
Райлли с дублем в итоге был признан первой звездой встречи, Макдэвид с 1+1 – второй, форвард «Вегаса» Вильям Карлссон с 1+1 – третьей.
Счет в серии: 2-1
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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