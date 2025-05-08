«ПСЖ» выбил «Арсенал» в 1/2 ЛЧ, КДК отменил красную Карраскаля, Шунин закончил карьеру, «Юта» выбрала название, прокуратура обжаловала приговор Дани Алвесу и другие новости

1. «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» и в Париже – 2:1. Давид Райя отразил пенальти Витиньи, Хакими и Фабиан Руис забили, а гола Сака оказалось недостаточно. В финале команда Луиса Энрике встретится с «Интером».

«Арсенал» завершит 2025 год без трофеев , как и предыдущий, а вот «ПСЖ» сохраняет шансы на квадрупл в европейском сезоне (а с учетом КЧМ – даже на пять трофеев!).

2. КДК отменил красную карточку Хорхе Карраскаля. Хавбек «Динамо» сможет сыграть со «Спартаком». «Динамо» после этого показало Карраскаля в образе Джека Николсона , разрубающего топором дверь, а лого «Спартака» нанесли на напуганную жену героя «Сияния».

3. Антон Шунин объявил о завершении карьеры : «Понял, что у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо».

4. Чилиец Марко Бискупович назначен заместителем спортивного директора «Спартака», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов».

4. Иньиго Мартинесу за плевок в Ачерби грозит дисквалификация на 2-4 матча от УЕФА. Защитник «Барсы» подтвердил , что плюнул в соперника, но утверждает, что не попал.

5. НХЛ. «Торонто» обыграл «Флориду» (4:3) и ведет 2-0 в серии Кубка Стэнли. Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков .

6. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» повел 2-0 в серии против «Локомотива-Кубань».

7. «Юта» выбрала постоянное название. Клуб НХЛ теперь называется «Юта Мамонт» .

8. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Дани Алвесу по делу о насилии.

9. НБА. «Нью-Йорк» победил «Бостон» (91:90, 2-0 в серии), отыграв разницу «минус 20» по ходу матча.

10. «Аль-Наср» опустился на 4-е место в саудовской лиге. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата.

11. Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покинут «Краснодар» , сообщает инсайдер Иван Карпов.

12. «Уорриорз» ожидают, что Стефен Карри пропустит как минимум одну неделю.

13. Международная федерация фехтования допустила россиян до командных соревнований .

14. Шахматист Ханс Ниманн заявил , что прошел проверку на детекторе лжи и готов к реваншу с Даниилом Дубовым.

Цитаты дня.

Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых »

«Ямаль – марсианин. Он прилетел из другой галактики и поэтому делает такие вещи в таком возрасте. Потрясающий игрок». Тренер баскетбольной сборной Испании Скариоло о вингере «Барсы»

Инфантино – Трампу о России и международных турнирах: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены» . Президент США «не знал» об отстранении сборной

Лапорта про ЛЧ: «Барселона» билась за выход в финал, но этому не суждено было случиться из-за судейских решений не в нашу пользу »

Крикунов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Дело не в тренере. Надо понять, есть ли у игроков чувство достоинства, или вообще ничего нет . На ЧМ им делать нечего»

Педри о судействе с «Интером»: «Все спорные ситуации решались в их пользу, согласен с тренером . С этим судьей это происходит не впервые, УЕФА должен обратить внимание»

Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ» . В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»