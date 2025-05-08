«ПСЖ» выбил «Арсенал» в 1/2 ЛЧ, КДК отменил красную Карраскаля, Шунин закончил карьеру, «Юта» выбрала название, прокуратура обжаловала приговор Дани Алвесу и другие новости
1. «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» и в Париже – 2:1. Давид Райя отразил пенальти Витиньи, Хакими и Фабиан Руис забили, а гола Сака оказалось недостаточно. В финале команда Луиса Энрике встретится с «Интером».
«Арсенал» завершит 2025 год без трофеев, как и предыдущий, а вот «ПСЖ» сохраняет шансы на квадрупл в европейском сезоне (а с учетом КЧМ – даже на пять трофеев!).
2. КДК отменил красную карточку Хорхе Карраскаля. Хавбек «Динамо» сможет сыграть со «Спартаком». «Динамо» после этого показало Карраскаля в образе Джека Николсона, разрубающего топором дверь, а лого «Спартака» нанесли на напуганную жену героя «Сияния».
3. Антон Шунин объявил о завершении карьеры: «Понял, что у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо».
4. Чилиец Марко Бискупович назначен заместителем спортивного директора «Спартака», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов».
4. Иньиго Мартинесу за плевок в Ачерби грозит дисквалификация на 2-4 матча от УЕФА. Защитник «Барсы» подтвердил, что плюнул в соперника, но утверждает, что не попал.
5. НХЛ. «Торонто» обыграл «Флориду» (4:3) и ведет 2-0 в серии Кубка Стэнли. Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков.
6. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» повел 2-0 в серии против «Локомотива-Кубань».
7. «Юта» выбрала постоянное название. Клуб НХЛ теперь называется «Юта Мамонт».
8. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Дани Алвесу по делу о насилии.
9. НБА. «Нью-Йорк» победил «Бостон» (91:90, 2-0 в серии), отыграв разницу «минус 20» по ходу матча.
10. «Аль-Наср» опустился на 4-е место в саудовской лиге. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата.
11. Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покинут «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов.
12. «Уорриорз» ожидают, что Стефен Карри пропустит как минимум одну неделю.
13. Международная федерация фехтования допустила россиян до командных соревнований.
14. Шахматист Ханс Ниманн заявил, что прошел проверку на детекторе лжи и готов к реваншу с Даниилом Дубовым.
Цитаты дня.
Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых»
«Ямаль – марсианин. Он прилетел из другой галактики и поэтому делает такие вещи в таком возрасте. Потрясающий игрок». Тренер баскетбольной сборной Испании Скариоло о вингере «Барсы»
Инфантино – Трампу о России и международных турнирах: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены». Президент США «не знал» об отстранении сборной
Лапорта про ЛЧ: «Барселона» билась за выход в финал, но этому не суждено было случиться из-за судейских решений не в нашу пользу»
Крикунов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Дело не в тренере. Надо понять, есть ли у игроков чувство достоинства, или вообще ничего нет. На ЧМ им делать нечего»
Педри о судействе с «Интером»: «Все спорные ситуации решались в их пользу, согласен с тренером. С этим судьей это происходит не впервые, УЕФА должен обратить внимание»
Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»
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