Французские туристки не узнали Ямаля и попросили их сфотографировать. Ламин сказал, что его зовут Райан
Французские туристки не узнали Ламина Ямаля.
Группа девушек, посетившая ресторан в Барселоне, попросила вингера «блауграны» сфотографировать их.
Одна из девушек спросила, как его зовут – Ямаль ответил «Райан». Другая девушка предположила, что перед ней Ямаль, но друзья Ламина начали переводить тему. В итоге Ламин сфотографировал девушек.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deprotivo
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