Французские туристки не узнали Ямаля и попросили их сфотографировать. Ламин сказал, что его зовут Райан

Французские туристки не узнали Ламина Ямаля.

Группа девушек, посетившая ресторан в Барселоне, попросила вингера «блауграны» сфотографировать их.

Одна из девушек спросила, как его зовут – Ямаль ответил «Райан». Другая девушка предположила, что перед ней Ямаль, но друзья Ламина начали переводить тему. В итоге Ламин сфотографировал девушек.