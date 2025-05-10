Матч окончен
«Ювентус» упустил победу над «Лацио» – 1:1. Весино забил на 96-й, Калулу удалили на 60-й
«Ювентус» в гостях сыграл 1:1 с «Лацио» в 36-м туре Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 51-й минуте счет открыл форвард гостей Рандаль Коло-Муани.
На 60-й туринцы остались в меньшинстве – после вмешательства ВАР судья удалил защитника Пьера Калулу.
На 96-й счет сравнял хавбек «орлов» Матиас Весино.
«Ювентус» набрал 64 очка и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Лацио» идет 5-м, имея те же 64 балла.
Серия А. 36 тур
10 мая 16:00, Олимпийский стадион
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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