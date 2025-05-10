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  • «Ювентус» упустил победу над «Лацио» – 1:1. Весино забил на 96-й, Калулу удалили на 60-й
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«Ювентус» упустил победу над «Лацио» – 1:1. Весино забил на 96-й, Калулу удалили на 60-й

«Ювентус» в гостях сыграл 1:1 с «Лацио» в 36-м туре Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 51-й минуте счет открыл форвард гостей Рандаль Коло-Муани.

На 60-й туринцы остались в меньшинстве – после вмешательства ВАР судья удалил защитника Пьера Калулу.

На 96-й счет сравнял хавбек «орлов» Матиас Весино.

«Ювентус» набрал 64 очка и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Лацио» идет 5-м, имея те же 64 балла.

Серия А. 36 тур
10 мая 16:00, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
1 - 1
-xG-
Ювентус
Матч окончен
  Весино
90’
+6’
90’
+3’
Маккенни
Дзакканьи
90’
+2’
Гендузи
90’
Весино
90’
86’
Франсишку Консейсау   Гатти
86’
Аджич   Влахович
Пеллегрини
80’
79’
Кошта   Дуглас Луис
76’
Коло-Муани   Аджич
Кастельянос
69’
Ровелла   Весино
65’
Марушич   Ладзари
65’
60’
Калулу
55’
Локателли
Исаксен   Педро
53’
Деле-Баширу   Диа
53’
51’
  Коло-Муани
46’
Н. Гонсалес   Франсишку Консейсау
2тайм
Перерыв
28’
Савона
21’
К. Тюрам
Лацио
Мандас, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Ровелла, Гендузи, Дзакканьи, Деле-Баширу, Исаксен, Кастельянос, Фурланетто, Проведель, Жиго, Провстгор, Весино, Белаэн, Башич, Ибрагимович, Ладзари, Педро, Нослин, Диа, Тшауна
Запасные: Жиго, Башич, Марушич, Ровелла, Исаксен, Белаэн, Деле-Баширу, Фурланетто, Провстгор, Тшауна, Проведель, Ибрагимович, Нослин
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Савона, Калулу, Вейга, Маккенни, Н. Гонсалес, К. Тюрам, Локателли, Веа, Кошта, Коло-Муани, Перин, Пинсольо, Гатти, Рухи, Дуглас Луис, Аджич, Франсишку Консейсау, Влахович, Мбангула
Запасные: Жиго, Башич, Марушич, Ровелла, Исаксен, Белаэн, Деле-Баширу, Фурланетто, Провстгор, Тшауна, Проведель, Ибрагимович, Нослин
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Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
онлайны
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoРандаль Коло-Муани
logoПьер Калулу
logoМатиас Весино
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