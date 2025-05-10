«Балтика» вышла в РПЛ спустя год после вылета
«Балтика» вышла в РПЛ.
Случилось это после матча балтийцев с «Черноморцем» (0:0) в 32-м туре Мелбет Первой лиги.
Теперь клуб из Калининграда точно не опустится ниже второго места и выйдет в высший дивизион России напрямую.
«Балтика», таким образом, вернулась в Мир РПЛ спустя год после вылета.
Команда тренера Андрея Талалаева за два тура до конца сезона лидирует в таблице Первой лиги, набрав 67 очков в 32 играх. У «Черноморца» и «Торпедо» по 58 баллов, но московский клуб сыграл на матч меньше.
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