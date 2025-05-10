«Балтика» вышла в РПЛ спустя год после вылета

«Балтика» вышла в РПЛ.

Случилось это после матча балтийцев с «Черноморцем » (0:0) в 32-м туре Мелбет Первой лиги.

Теперь клуб из Калининграда точно не опустится ниже второго места и выйдет в высший дивизион России напрямую.

«Балтика », таким образом, вернулась в Мир РПЛ спустя год после вылета.

Команда тренера Андрея Талалаева за два тура до конца сезона лидирует в таблице Первой лиги , набрав 67 очков в 32 играх. У «Черноморца» и «Торпедо» по 58 баллов, но московский клуб сыграл на матч меньше.