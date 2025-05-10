Серлот сделал два покера за год – в матче с «Реалом» за «Вильярреал» и в игре с «Сосьедадом» за «Атлетико». Сегодня – за 30 минут
Александр Серлот сделал второй покер за последний год.
Нападающий «Атлетико» сегодня отличился на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах матча 35-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Менее года назад, 19 мая 2024-го, норвежец четыре раза забил за «Вильярреал» в игре с «Реал Мадрид» (4:4).
Подробно со статистикой Серлота можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости