Серлот сделал два покера за год – в матче с «Реалом» за «Вильярреал» и в игре с «Сосьедадом» за «Атлетико». Сегодня – за 30 минут

Александр Серлот сделал второй покер за последний год.

Нападающий «Атлетико » сегодня отличился на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах матча 35-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад ».

Менее года назад, 19 мая 2024-го, норвежец четыре раза забил за «Вильярреал » в игре с «Реал Мадрид » (4:4).

Подробно со статистикой Серлота можно ознакомиться здесь .