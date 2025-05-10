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  • Серлот сделал два покера за год – в матче с «Реалом» за «Вильярреал» и в игре с «Сосьедадом» за «Атлетико». Сегодня – за 30 минут
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Серлот сделал два покера за год – в матче с «Реалом» за «Вильярреал» и в игре с «Сосьедадом» за «Атлетико». Сегодня – за 30 минут

Александр Серлот сделал второй покер за последний год.

Нападающий «Атлетико» сегодня отличился на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах матча 35-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

Менее года назад, 19 мая 2024-го, норвежец четыре раза забил за «Вильярреал» в игре с «Реал Мадрид» (4:4).

Подробно со статистикой Серлота можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлександр Серлот
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoВильярреал
logoРеал Сосьедад
logoсборная Норвегии по футболу
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