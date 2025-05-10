Кейн поднял первый трофей в карьере – «Баварии» вручили салатницу в честь победы в Бундеслиге
Харри Кейн поднял первый трофей в карьере.
«Бавария» ранее досрочно в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу.
Сегодня команде вручили серебряную салатницу – после заключительной домашней игры сезона против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).
Для 31-летнего Харри Кейна это первый трофей в карьере.
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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