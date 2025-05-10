Кейн поднял первый трофей в карьере – «Баварии» вручили салатницу в честь победы в Бундеслиге

Харри Кейн поднял первый трофей в карьере.

«Бавария » ранее досрочно в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу.

Сегодня команде вручили серебряную салатницу – после заключительной домашней игры сезона против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).

Для 31-летнего Харри Кейна это первый трофей в карьере.

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein