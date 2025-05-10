Владимир Путин: «Все больше людей в нашей стране выбирают ЗОЖ, развивают традиции массовой физкультуры. Вижу в этом и заслугу Ночной хоккейной лиги»
Лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Название связано с тем, что большинство матчей играется в вечернее время.
«Дорогие друзья! Приветствую вас в «Сириусе» в финале Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
Отрадно, что все больше людей в нашей стране выбирают здоровый, активный образ жизни, развивают традиции массовой физической культуры.
Вижу в этом и заслугу Ночной хоккейной лиги, которая организует масштабные соревнования, уделяет неустанное внимание поддержке ветеранского движения и детско-юношеского спорта.
Отмечу, что в нынешнем сезоне к фестивалю присоединились новые команды. А это значит, что у проекта огромный потенциал для роста и расширения круга участников.
Желаю вам успехов в востребованной работе и всего наилучшего», – сказал президент России Владимир Путин.
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