Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА против «Краснодара», «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 28-го тура.
В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Краснодар».
В воскресенье «Локомотив» встретится на выезде с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с московским «Динамо».
Чемпионат России
28-й тур
10 мая 11:30, Газовик
10 мая 14:00, Анжи-Арена
Не начался
-xG-
10 мая 16:30, ВЭБ Арена
11 мая 11:00, Самара-Арена
11 мая 13:30, стадион Факел
11 мая 16:30, ВТБ Арена
11 мая 16:30, Ак Барс Арена
12 мая 16:00, Стадион Нижний Новгород
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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