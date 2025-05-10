Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА против «Краснодара», «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 28-го тура.

В субботу «Зенит » сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала , ЦСКА примет «Краснодар ».

В воскресенье «Локомотив » встретится на выезде с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с московским «Динамо».

Чемпионат России

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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