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Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА против «Краснодара», «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 28-го тура.

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Краснодар».

В воскресенье «Локомотив» встретится на выезде с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с московским «Динамо».

Чемпионат России

28-й тур

Премьер-лига. 28 тур
10 мая 11:30, Газовик
Оренбург
Не начался
-xG-
Химки
Премьер-лига. 28 тур
10 мая 14:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Не начался
-xG-
Зенит
Премьер-лига. 28 тур
10 мая 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
-xG-
Краснодар
Премьер-лига. 28 тур
11 мая 11:00, Самара-Арена
Акрон
Не начался
-xG-
Ахмат
Премьер-лига. 28 тур
11 мая 13:30, стадион Факел
Факел
Не начался
-xG-
Локомотив
Премьер-лига. 28 тур
11 мая 16:30, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
-xG-
Спартак
Премьер-лига. 28 тур
11 мая 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
-xG-
Ростов
Премьер-лига. 28 тур
12 мая 16:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Не начался
-xG-
Крылья Советов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoХимки
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoКраснодар
logoАкрон
logoФакел
logoКрылья Советов
logoПари НН
logoЦСКА
logoРубин
logoСпартак
logoАхмат
logoРостов
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
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