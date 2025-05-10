Мюллер попрощался с болельщиками «Баварии»: «Мне нравилось быть современным гладиатором, весь мир завидует нам из-за этого храма футбола. Я люблю вас всех и буду скучать»

Томас Мюллер произнес прощальную речь перед болельщиками «Баварии».

35-летний полузащитник провел последний домашний матч за мюнхенский клуб – против «Боруссии » Менхенгладбах (2:0). Мюллер выступал за «Баварию» с 2007 года.

«Мы знали, что этот день однажды наступит. Я счастлив, что мы смогли вернуть титул в Мюнхен!

Я подготовил еще одну шутку. Потерпите, чувство юмора у всех разное. Я искал шутку на прощание – не нашел подходящей. Тогда стал искать другую, про похороны.

Отец умирает, трое детей сидят у его постели. Вдруг в воздухе запах его любимого пирога – мама его готовит. Отец говорит сыну: «Пожалуйста, принеси мне еще кусочек моего любимого пирога...» Сын возвращается без пирога. Отец спрашивает: «А где мой пирог?» Сын отвечает: «Мама сказала – только после похорон».

Мне нравилось быть современным гладиатором. Но я также с нетерпением жду того, что будет дальше. Даже если это не будет и вполовину так прекрасно, как то, что уже было. Можно пустить слезу, но только одну – ведь мы счастливы. Я люблю вас всех, я буду скучать. Спасибо! А теперь – пора праздновать!

Я буду по этому скучать, но мы также можем с оптимизмом смотреть в будущее. Я вижу много молодых игроков, которые отдают свое сердце «Баварии». Мы в хорошем положении, но я хочу обратиться ко всем, кто останется здесь в ближайшие годы: работайте изо всех сил. Это нечто большее, чем вы можете представить.

Я хотел поблагодарить всех, кто терпел «Радио Мюллер». Больше всего я буду скучать по ощущению, когда забиваешь гол на этом стадионе. Это ни с чем не сравнить, никто не может тебе этого подарить. Когда вспоминаешь все, что произошло с клубом за последние 25 лет… У меня просто нет слов.

Когда я смотрю на стадион – он всегда полон, неважно против кого мы играем, будь то среда или суббота, дождь или снег. Весь мир завидует нам из-за этого храма футбола – и именно вы делаете его таким. Это трудный момент для многих, и для меня тоже, но он также и прекрасный. Та благодарность, которую вы мне выразили, – уникальна», – сказал Мюллер, выступая на «Альянц Арене » перед болельщиками.

Изображение: кадр из трансляции FC Bayern TV