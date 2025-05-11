Джек Делла Маддалена победил Белала Мухаммада на UFC 315 и стал новым чемпионом в полусреднем весе
В Монреале на UFC 315 состоялся титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.
Делла Маддалена победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Он идет на серии из восьми побед.
Белал впервые защищал пояс и проиграл в четвертый раз в карьере.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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