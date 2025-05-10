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В августе в Новогорске пройдут закрытые прокаты фигуристов сборной России, где оценят форму участников олимпийского отбора («Матч ТВ»)

ФФККР оценит готовность участников олимпийского отбора на закрытых прокатах.

Как сообщает «Матч ТВ», во второй половине августа в Новогорске пройдут закрытые контрольные прокаты для всех членов сборной России по фигурному катанию.

Одна из основных целей – оценить физическую готовность спортсменов, которые находятся в заявке на отборочный турнир к Олимпиаде-2026, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

В феврале Федерация фигурного катания России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) списки атлетов, претендующих на нейтральный статус (один основной спортсмен или пара и один запасной).

Решение о выдаче или невыдаче спортсменам нейтральных статусов пока не объявлено.

Как узнать олимпийский состав фигуристов до объявления? Есть схема

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
ФФККР
олимпийская квалификация
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