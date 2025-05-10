Любовница Пайета рассказала, что Димитри любил быть пассивом и подчиняться. Она привозила секс-игрушки для него

Димитри Пайет любил быть пассивом во время секса с любовницей.

Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление , в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама ». В заявлении указывалось, что Пайет заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью». Девушка называет себя бывшей любовницей Димитри .

Теперь же она опубликовала скриншоты переписки, показывающие сексуальные предпочтения бывшего футболиста «Марселя» и «Вест Хэма».

В интервью Metropoles Ларисса прокомментировала предпочтения Пайета.

«Он любил быть пассивом, подчиняться. Но я никогда не причиняла ему боли. Никогда не было ни крови, ни синяков, ни какой-либо агрессии. Это только он делал мне больно.

Я всегда приносила с собой затычки, вибраторы и тому подобные вещи. Но агрессия никогда не была взаимной, даже тогда, когда я использовала игрушки, я не делала ему больно», – отметила Феррари.

Любовница Пайета о его реакции на ее переписку с другим игроком: «Сказал, что я шлюха, потому что бразильянка. Чтобы я доказала любовь, он требовал унизительные видео. Я засовывала голову в унитаз»