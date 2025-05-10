  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократился до одного очка за два тура до завершения Мир РПЛ
269

Отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократился до одного очка за два тура до завершения Мир РПЛ

«Зенит» приблизился к «Краснодару» по итогам 28-го тура Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела «Динамо» Махачкала (1:0), а команда Мурада Мусаева уступила ЦСКА (0:1).

«Быки» по-прежнему лидируют в чемпионате России, у них 61 очко. Петербуржцы набрали 60 баллов.

За ними идут ЦСКА (55), «Спартак» (51 при игре в запасе), «Динамо» (50 при игре в запасе) и «Локомотив» (46 при игре в запасе).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
logoСергей Семак
logoЗенит
logoЦСКА
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🐎 ЦСКА победил «Краснодар» – 1:0! Гуарирапа забил между ног Агкацеву
311сегодня, 18:26
Карасев засчитал гол ЦСКА «Краснодару» после проверки ВАР на предмет офсайда у Гуарирапы
76сегодня, 18:09Фото
Главные новости
«Барселона» сохраняет интерес к Рэшфорду. В клубе ценят умение Маркуса играть в центре и на фланге атаки
39 минут назад
Серлот сделал два покера за год – в матче с «Реалом» за «Вильярреал» и в игре с «Сосьедадом» за «Атлетико». Сегодня – за 30 минут
2230 минут назад
«Атлетико» – «Сосьедад». 4:0 – Серлот сделал покер к 30-й минуте! Онлайн-трансляция
3733 минуты назадLive
Серлот сделал самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги – за 11 минут игры с «Сосьедадом». Форвард «Атлетико» забил на 7-й, 10-й и 11-й
1839 минут назад
Кейн поднял первый трофей в карьере – «Баварии» вручили салатницу в честь победы в Бундеслиге
2143 минуты назадФото
Тренер ЦСКА Смилянич: «Краснодар» создал всего два опасных момента, мы полностью контролировали игру»
1849 минут назад
Мостовой про 0:1 «Краснодара» от ЦСКА: «Не сюрприз, но неожиданно, армейцы подарили три очка «Зениту». Интрига живет до последнего тура РПЛ»
2851 минуту назад
Тренер «Краснодара» Оленин: «Контролировали игру с ЦСКА в 1-м тайме, во 2-м потеряли концентрацию в центре поля. Не согласен, что слабо играли. Сделаем все возможное для победы в оставшихся матчах»
2258 минут назад
Сколько национальных кубков выиграл Игорь Акинфеев? Отвечаете верно – успеваете на финал
сегодня, 19:00Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Монпелье», «Монако» без Головина принимает «Лион», «Гавр» Кузяева против «Марселя»
6сегодня, 19:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Мюллер попрощался с болельщиками «Баварии»: «Мне нравилось быть современным гладиатором. Весь мир завидует нам за этот храм футбола – таким его делаете вы. Это трудный момент, но он и прекрасный»
24 минуты назад
Кейн о трофее с «Баварией»: «Первый из многих, надеюсь. Невероятное чувство, был долгий путь, полный труда и жертв»
212 минут назад
Слуцкий после 4:0 с «Циндао Вест Кост»: «Сегодня «Шанхай» хорошо контролировал ритм и владел мячом. Очень доволен нашей игрой»
117 минут назадВидео
ФКСБ выиграл чемпионат Румынии во второй раз подряд и в 28-й в истории
18 минут назад
«Монпелье» – «ПСЖ». 0:1 – Меюлю забил, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
423 минуты назадLive
Сперцян о 0:1 от ЦСКА: «Боюсь что‑то не то сказать на эмоциях. «Краснодар» мог забить, обороняться против них тяжело. Главного тренера не хватало»
627 минут назад
Сергей Иванов: «ЦСКА додавил «Краснодар». Акинфеев вытащил мяч в 1-м тайме – он спасал так свои команды примерно 100 или 200 раз»
1027 минут назад
«Краснодар» не забил московским клубам в трех матчах подряд – 0:3 от «Спартака», 0:0 с «Локо» и 0:1 от ЦСКА. Это худшая подобная серия «быков» в РПЛ
737 минут назад
Фанат «Лидса» впал в кому после падения с дерева во время парада в честь выхода клуба в АПЛ. На лечение собрали свыше 10 000 фунтов, баскетболист «Атланты» Нэнс внес 2 000
246 минут назад
Тудор после 1:1 с «Лацио»: «Ювентус» идет вперед с верой в себя. У нас были проблемы с травмами, если пройти предсезонку без них, то можно претендовать на высокий уровень»
9сегодня, 19:01