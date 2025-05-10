Отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократился до одного очка за два тура до завершения Мир РПЛ

«Зенит» приблизился к «Краснодару» по итогам 28-го тура Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела «Динамо » Махачкала (1:0), а команда Мурада Мусаева уступила ЦСКА (0:1).

«Быки» по-прежнему лидируют в чемпионате России, у них 61 очко. Петербуржцы набрали 60 баллов.

За ними идут ЦСКА (55), «Спартак » (51 при игре в запасе), «Динамо» (50 при игре в запасе) и «Локомотив » (46 при игре в запасе).