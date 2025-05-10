«Талибан»* запретил игру в шахматы в Афганистане
Об этом сообщил директор аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
«Афганские талибы объявили шахматную игру харамом. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения «Талибан»* объявило, что игра в шахматы запрещена и закрыло Афганскую шахматную федерацию.
9 мая афганские шахматисты обратились в Департамент спорта с просьбой разрешить им играть в шахматы, а также получать финансовую помощь для организации работы шахматных групп и соревнований.
Представители Департамента спорта и физического воспитания «Талибана»* сообщили им, что указ эмира объявил шахматы запрещенными и лишил федерацию возможности продолжать свою деятельность.
Афганская шахматная федерация и после прихода к власти «Талибана»* продолжала существовать и работать, обучая игре в шахматы как мужчин, так и женщин, и даже проводила различные соревнования по всей стране.
В большинстве стран шахматы считаются интеллектуальным и образовательным видом спорта, но в Афганистане, находящемся под властью «Талибана»*, этот вид спорта сейчас сталкивается с очевидными трудностями, комментируют ситуацию афганские шахматисты», – написал Серенко.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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