2тайм
«Динамо» Махачкала – «Зенит». 0:1 – Нино открыл счет. Онлайн-трансляция
«Зенит» играет в гостях с «Динамо» Махачкала в 28-м туре Мир РПЛ.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 37-й минуте Нино открыл счет после передачи Педро с углового.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
Премьер-лига. 28 тур
10 мая 14:00, Анжи-Арена
Второй тайм
0 - 1
-xG-
0′
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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