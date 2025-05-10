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«Динамо» Махачкала – «Зенит». 0:1 – Нино открыл счет. Онлайн-трансляция

«Зенит» играет в гостях с «Динамо» Махачкала в 28-м туре Мир РПЛ.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте Нино открыл счет после передачи Педро с углового.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Премьер-лига. 28 тур
10 мая 14:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Второй тайм
0 - 1
-xG-
0′
Зенит
2тайм
Перерыв
37’
  Нино
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Сундуков, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Аззи, Касинтура, Агаларов, Волк, Зайнудинов, Шумахов, Кирш, Ангбан, Зинович, Гаджиев, Джабраилов, Магомедов, Помешкин, Сердеров, Гаджиев
Запасные: Гаджиев, Волк, Шумахов, Ангбан, Сердеров, Джабраилов, Магомедов, Помешкин, Кирш, Гаджиев, Зайнудинов, Зинович
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Горшков, Барриос, Педро, Гонду, Луис Энрике, Соболев, Кержаков, Адамов, Чистяков, Алип, Эракович, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Зделар, Глушенков, Кассьерра
Запасные: Гаджиев, Волк, Шумахов, Ангбан, Сердеров, Джабраилов, Магомедов, Помешкин, Кирш, Гаджиев, Зайнудинов, Зинович
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЗенит
онлайны
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoПедро дос Сантос
logoНино Мота
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