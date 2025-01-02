Кубок мира по пляжному футболу. 1/2 финала. Беларусь победила Сенегал, Португалия сыграет с Бразилией
Беларусь вышла в финал Кубка мира по пляжному футболу, обыграв Сенегал.
10 мая во втором полуфинальном матче встретятся Португалия и Бразилия.
Кубок мира по пляжному футболу-2025
Виктория, Сейшельские острова
1/2 финала
Беларусь – Сенегал – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Португалия – Бразилия – 18.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости