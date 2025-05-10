  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о том, что посвятил жизнь хоккею: «Это моя судьба. В 20 лет я прервал карьеру из-за тренера. Там была дискриминация, я был один русский во всей лиге в Хельсинки. Но хоккей же в этом не виноват»
44

Ротенберг о том, что посвятил жизнь хоккею: «Это моя судьба. В 20 лет я прервал карьеру из-за тренера. Там была дискриминация, я был один русский во всей лиге в Хельсинки. Но хоккей же в этом не виноват»

Роман Ротенберг рассказал, почему посвятил свою жизнь хоккею.

– У вас большое образование в Лондоне, эрудиция, есть ресурсы, связи, все, чтобы запускать космические корабли, быть большим банкиром, руководить какими-то корпорациями, делать какие-то грандиозные дела. Почему вы посвятили свою жизнь хоккею? Причем не просто посвятили, а как папа сказал, прямо сошли с ума на хоккее, потому что с утра до ночи. Даже мне интересно, как график выстроен? Мне кажется, вы спите по 2 часа. Почему вся жизнь положена на хоккей?

– В плей-офф все спят по 2 часа. И аналитики, и тренеры, и менеджеры. Хоккей – это великая игра, это игра высокого интеллекта, это шахматы на льду, это развитие, это люди.

Мне кажется, ничего не приносит больше удовольствия, чем когда ты видишь, как, например, маленький мальчик, который в 3 годика пришел в хоккейную школу, и когда он, как сейчас получилось, в 10 лет стал чемпионом России. И как они обыграли, как играют. С точки зрения удовольствия от жизни, это лучшее, что может быть для меня. Потому что я понимаю, насколько это все непросто. Это как судьба, так сложилась судьба моя.

Когда я пошел на каток первый раз, мне было 10 лет. Я до этого был на катках еще в Ленинграде, редко получалось, не было возможности у моих родителей меня возить. Я просил, но не было возможности. У меня отец работал в школе милиции, преподавал рукопашный бой. Мама работала в палате внешней торговли Ленинградской области.

Я просил отвести меня на каток на Ждановку, но не было такой возможности. И то, что сейчас мы имеем возможность нашим детям давать каток, возможности, это дорогого стоит.

И когда я пришел первый раз на каток в Хельсинки, в Финляндии, я после этого с этого катка не ушел. Был момент, когда мне было 20 лет, когда я расстроился сильно из-за тренера, и из-за этого прервал свою профессиональную карьеру. Там была плохая ситуация, дискриминация, потому что я был один русский во всей лиге в Хельсинки, где мы играли. Понятно, что были определенные вещи. Когда был маленький, я этого не понимал, когда мне было 20 лет, я все уже понимал. И я очень сильно расстроился из-за этого, из-за того, что было несправедливое отношение тренера ко мне.

Но я понял одну вещь: хоккей же в этом не виноват. И когда сейчас какие-то вещи происходят несправедливые, я всегда думаю об этом, об этой ситуации. Ну хоккей же в этом не виноват, правильно?

Поэтому это судьба просто.

– Любовь с первого взгляда для вас хоккей.

– Это судьба, моя судьба, – сказал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
logoРоман Ротенберг
logoФХР
детский хоккей
logoСКА
logoКХЛ
сборная России U25
чемпионат Финляндии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о «России 25»: «Надо не заниматься шапкозакидательством, не говорить, проигрывая, что мы сильнее всех. Не хотелось бы видеть такую игру сборной, когда вернемся на международную арену»
11сегодня, 18:39
Шевченко о Кузнецове: «Ротенберг не выдержал, он поступил правильно. Евгений не смог решить свои проблемы в Америке, в Петербурге, не сможет и в Казани. «Ак Барс» совершит ошибку, если подпишет его»
24сегодня, 18:14
Ротенберг посетил парад Победы на Красной площади: «Каждый год 9 мая Россия отдает дань памяти тем, кто сражался за мир. Колонны солдат, ветераны, авиация – все это напоминает: подвиг не забыт»
39сегодня, 17:47Видео
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом»
37сегодня, 19:06
ЧМ-2025. Латвия против Франции, Швейцария играет с Данией, Швеция обыграла Австрию, Канада победила Словению, Казахстан одолел Норвегию
250сегодня, 19:04Live
Сергей Черкас: «Суперсерия СССР – Канада показала, насколько примитивным был канадский хоккей. Он был жесткий, злой, но не очень тонкий, грамотный. Появление наших игроков привнесло изюминку в НХЛ»
14сегодня, 18:59
Быстров о ЧМ по хоккею: «Вообще пофиг на этот турнир. Россия же не участвует, без нас это точно не хоккей. Мы в топ-5 в мире, для топ-3 надо будет постараться»
46сегодня, 18:53
Плющев о «России 25»: «Надо не заниматься шапкозакидательством, не говорить, проигрывая, что мы сильнее всех. Не хотелось бы видеть такую игру сборной, когда вернемся на международную арену»
11сегодня, 18:39
Александр Кожевников: «ЧМ без России мне вообще не интересен. Если нет наших ребят, за кого там болеть? Пусть смотрят те, кому нужно изучать новые тенденции в хоккее»
11сегодня, 18:28
Шевченко о Кузнецове: «Ротенберг не выдержал, он поступил правильно. Евгений не смог решить свои проблемы в Америке, в Петербурге, не сможет и в Казани. «Ак Барс» совершит ошибку, если подпишет его»
24сегодня, 18:14
Ротенберг посетил парад Победы на Красной площади: «Каждый год 9 мая Россия отдает дань памяти тем, кто сражался за мир. Колонны солдат, ветераны, авиация – все это напоминает: подвиг не забыт»
39сегодня, 17:47Видео
Каменский о ЧМ-2025: «Без России эти соревнования неполноценные. Не планировал смотреть, но за результатами буду следить, наверное»
10сегодня, 17:23
Губерниев про слова Тардифа о возможном допуске России: «Это все бла-бла-бла. ИИХФ подстилает соломку. На данный момент нет предпосылок к тому, чтобы мы поучаствовали в Олимпиаде»
4сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о финале Кубка Гагарина: «Фаворитов в серии «Локомотива» и «Трактора» нет. Я бы не осмелился сказать, что все решено на 100%»
11 минут назад
Сергей Черкас: «Никитин не копирует чью-то систему, выработал свой почерк. Говорить, что «Локомотив» – автобус, неправильно. Это атакующая команда, но когда надо, они могут здорово сыграть в обороне»
15 минут назад
Светлаков о том, что эксперты называют «Локомотив» фаворитом финала: «Трактор» тоже не просто так туда попал. Наше дело – выйти и показывать свой лучший хоккей»
25 минут назад
Пономарев о том, что Малкин немного в стороне от всех: «Наверное, да. У нас чисто рабочие отношения. Виделись на тренировках и играх»
4сегодня, 17:32
Вячеслав Быков: «Интереса к ЧМ у меня нет. Возможно, посмотрю финал, чтобы быть в курсе эволюции и развития нашего любимого вида спорта»
7сегодня, 16:58
Светлаков о финале с «Локомотивом»: «Трактор» не будет показывать «бразильский хоккей». На таких стадиях надо играть от обороны»
11сегодня, 13:38
Пономарев вспомнил, как Кросби позвал его на рыбалку: «Я не лучший рыбак, Сидни на порядок лучше. Ему важно, кто больше поймает, у кого больше будет рыба»
2сегодня, 11:12
Воробьев об игре с Германией перед 9 мая на ЧМ-2017: «Очень важный и эмоциональный момент для нас. Как и то, когда мы посещали мемориальные комплексы во время турнира в других странах»
сегодня, 10:38
Агент Зарипова о руководящей должности в «Ак Барсе»: «Данис с удовольствием поможет клубу. Если будет конкретика, вы узнаете»
2сегодня, 09:58
Дорофеев может сыграть за «Вегас» в 3-м матче серии с «Эдмонтоном». Форвард пропустил 3 игры из-за травмы
1сегодня, 08:44