ФИДЕ временно отстранила американского шахматиста Кристофера Ю за харассмент

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ ) отстранила американского гроссмейстера Кристофера Ю на 60 дней.

Санкция вступила в силу 9 мая. Ранее на игрока подали две жалобы – одно дело открыто Федерацией шахмат США, а информация по второму остается полностью конфиденциальной из-за «деликатного характера обвинений». Сейчас комиссия продолжает расследовать оба случая.

В пресс-релизе ФИДЕ указано, что на Кристофера пожаловались за «харассмент». Другие подробности не уточняются.

«Учитывая серьезность обвинений и продолжающиеся разбирательства, глава комиссии по этике принял решение о временном отстранении гроссмейстера Ю, чтобы обеспечить целостность процесса расследования. О решении официально уведомлены и гроссмейстер Ю, и Федерация шахмат США.

Отстранение может быть продлено, если окончательный вердикт не будет принят в течение 60-дневного периода. Решение соответствует обязательству ФИДЕ защищать всех, кто связан с шахматами, и посылает четкий сигнал о важности создания уважительной среды для всего шахматного сообщества, независимо от пола, возраста или статуса», – говорится в заявлении ФИДЕ.

Кристоферу 18 лет. В ноябре 2024-го американская федерация уже запрещала ему участвовать в турнирах под своей эгидой на один год. Тогда шахматист ударил видеооператора на чемпионате США, проиграв партию Фабиано Каруане. Позже Ю извинился за поведение, объяснив это эмоциями от матча.

На данный момент Кристофер занимает 16-е место в рейтинге США и 199-е в мировом рейтинге ФИДЕ (2588 пунктов в классическом контроле).