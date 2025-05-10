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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Лацио», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье

В Серии А проходят матчи 36-го тура Серии А.

В пятницу «Милан» победил «Болонью» (3:1).

В субботу «Ювентус» играет в гостях с «Лацио».

В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Торино», «Наполи» примет «Дженоа».

В понедельник «Аталанта» проведет домашний матч с «Ромой».

Чемпионат Италии

36-й тур

Серия А. 36 тур
10 мая 13:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
3 - 1
-xG-
Кальяри
Матч окончен
90’
+5’
Пикколи
Валье   Альберто Морено
83’
79’
Лувумбу   Гаэтано
79’
Макумбу   Марин
  Кутроне
77’
75’
Паволетти
Да Кунья   Фадера
74’
72’
Адопо   Паволетти
68’
Адопо
Войвода   ван дер Бремпт
62’
Какре   Энгельхардт
62’
Дувикас   Кутроне
61’
61’
Виола   Дейола
60’
Дзаппа   Феличи
2тайм
Перерыв
  Стрефецца
45’
+2’
  Какре
40’
22’
  Адопо
Какре
18’
Комо
Рейна, Валье, Кемпф, Гольданига, Войвода, Перроне, Да Кунья, Стрефецца, Какре, Пас, Дувикас, Вигорито, Бюте, Альберто Морено, Смолчич, ван дер Бремпт, Йовине, Алли, Энгельхардт, Браунедер, Габриэллони, Кутроне, Фадера, Асон
Запасные: Войвода, Йовине, Габриэллони, Какре, Дувикас, Бюте, Смолчич, Браунедер, Валье, Вигорито, Асон, Да Кунья, Алли
1тайм
Кальяри:
Каприле, Ауджелло, Оберт, Паломино, Дзаппа, Виола, Лувумбу, Макумбу, Адопо, Дзортеа, Пикколи, Чоччи, Шерри, Луперто, Пинтус, Дейола, Прати, Марин, Гаэтано, Паволетти, Винчигерра, Мутандва, Феличи
Запасные: Войвода, Йовине, Габриэллони, Какре, Дувикас, Бюте, Смолчич, Браунедер, Валье, Вигорито, Асон, Да Кунья, Алли
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Серия А. 36 тур
10 мая 16:00, Олимпийский стадион
Лацио
Перерыв
0 - 0
-xG-
Ювентус
Перерыв
28’
Савона
21’
К. Тюрам
Лацио
Мандас, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Ровелла, Гендузи, Дзакканьи, Деле-Баширу, Исаксен, Кастельянос, Фурланетто, Проведель, Жиго, Провстгор, Весино, Белаэн, Башич, Ибрагимович, Ладзари, Педро, Нослин, Диа, Тшауна
Запасные: Провстгор, Фурланетто, Жиго, Ибрагимович, Нослин, Тшауна, Педро, Проведель, Белаэн, Ладзари, Весино, Башич, Диа
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Савона, Калулу, Вейга, Маккенни, Н. Гонсалес, К. Тюрам, Локателли, Веа, Кошта, Коло-Муани, Перин, Пинсольо, Гатти, Рухи, Дуглас Луис, Аджич, Франсишку Консейсау, Влахович, Мбангула
Запасные: Провстгор, Фурланетто, Жиго, Ибрагимович, Нослин, Тшауна, Педро, Проведель, Белаэн, Ладзари, Весино, Башич, Диа
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Серия А. 36 тур
10 мая 18:45, Карло Кастеллани
Эмполи
Не начался
-xG-
Парма
Серия А. 36 тур
11 мая 10:30, Фриули
Удинезе
Не начался
-xG-
Монца
Серия А. 36 тур
11 мая 13:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Не начался
-xG-
Лечче
Серия А. 36 тур
11 мая 16:00, Олимпико ди Торино
Торино
Не начался
-xG-
Интер
Серия А. 36 тур
11 мая 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Не начался
-xG-
Дженоа
Серия А. 36 тур
12 мая 16:30, Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Не начался
-xG-
Фиорентина
Серия А. 36 тур
12 мая 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Не начался
-xG-
Рома
Серия А. 36 тур
9 мая 18:45, Сан-Сиро
Милан
Завершен
3 - 1
-xG-
Болонья
Матч окончен
  Хименес
90’
+2’
90’
+1’
Кастро
80’
Моро   Эль-Аззузи
  Пулишич
79’
Лофтус-Чик   Муса
78’
  Хименес
73’
Жоау Феликс
67’
Хименес   Чуквуэзе
65’
Павлович   Уокер
65’
Йович   Хименес
65’
61’
Орсолини   Камбьяги
61’
Даллинга   Кастро
61’
Побега   Эбишер
Лофтус-Чик
60’
49’
  Орсолини
2тайм
Перерыв
37’
Лукуми
31’
Эрлич   Лукуми
Томори   Тиав
14’
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Жоау Феликс, Пулишич, Тео, Рейндерс, Лофтус-Чик, Хименес, Йович, Спортьелло, Торрьяни, Бартезаги, Флоренци, Уокер, Тиав, Терраччано, Муса, Абрахам, Камарда, Чуквуэзе, Хименес
Запасные: Спортьелло, Абрахам, Камарда, Флоренци, Терраччано, Хименес, Торрьяни, Бартезаги, Уокер, Тиав, Муса, Чуквуэзе
1тайм
Болонья:
Скорупски, Ликояннис, Эрлич, Бекема, Де Сильвестри, Побега, Фройлер, Моро, Домингес, Даллинга, Орсолини, Баньолини, Равалья, Калабрия, Казале, Лукуми, Миранда, Эбишер, Эль-Аззузи, Фаббиан, Фергюсон, Камбьяги, Кастро
Запасные: Спортьелло, Абрахам, Камарда, Флоренци, Терраччано, Хименес, Торрьяни, Бартезаги, Уокер, Тиав, Муса, Чуквуэзе
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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