Матч окончен
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Лацио», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье
В Серии А проходят матчи 36-го тура Серии А.
В пятницу «Милан» победил «Болонью» (3:1).
В субботу «Ювентус» играет в гостях с «Лацио».
В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Торино», «Наполи» примет «Дженоа».
В понедельник «Аталанта» проведет домашний матч с «Ромой».
Чемпионат Италии
36-й тур
10 мая 13:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
10 мая 16:00, Олимпийский стадион
10 мая 18:45, Карло Кастеллани
11 мая 13:00, Марк Антонио Бентегоди
11 мая 16:00, Олимпико ди Торино
12 мая 16:30, Пьерлуиджи Пенцо
Не начался
-xG-
12 мая 18:45, Адзурри д′Италия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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