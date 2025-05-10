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ЧМ-2025. Швеция встретится с Австрией, Германия – с Венгрией, Канада победила Словению, Казахстан обыграл Норвегию

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.

Сборная Канады всухую обыграла Словению (4:0), Казахстан одолел Норвегию (2:1), Швеция проведет матч с Австрией, Германия будет противостоять Венгрии.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
результаты матчей
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoSports – Казахстан
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