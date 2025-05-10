  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев о новом папе римском: «Любовь Льва XIV к спорту нам на руку, как и его американское происхождение. Без спорта сейчас невозможно представить даже Ватикан»
13

Губерниев о новом папе римском: «Любовь Льва XIV к спорту нам на руку, как и его американское происхождение. Без спорта сейчас невозможно представить даже Ватикан»

Дмитрий Губерниев считает, что новый папа римский может повлиять на спорт.

8 мая папой римским был избран американец Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV.

«Тут очень интересная получается коллаборация: ведь Лев XIV – это не просто американец, который долго прожил в Италии. Здесь любовь к американским видам спорта, помноженная на любовь к европейским видам спорта. При этом понтифик еще и довольно молод – всего 69 лет.

Его любовь к спорту нам некоторым образом на руку, как и его американское происхождение. Переговоры о возвращении России на Олимпиады и в целом в мировой спорт продолжаются, в том числе речь идет об Играх в Лос-Анджелесе. А там мы не были ни разу – ни в 1932 году, ни из-за бойкота в 1984 году, ни пока что в 2028 году.

Без спорта невозможно сейчас представить даже Ватикан. Паоло Соррентино подтверждал это своими бессмертными фильмами. Американцы спортом много занимаются. Любовь к спорту продлит жизнь понтифика. И эта любовь будет способствовать сближению Европы и России, а также Америки и России», – заявил спортивный комментатор Губерниев.

Новый папа римский Лев XIV болеет за «Рому»: «Он в шутку сказал: «Победа римлян – это первое чудо Франциска после смерти»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Росбалт»
logoДмитрий Губерниев
Папа римский Лев XIV
logoЛос-Анджелес-2028
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о лучшем хоккеисте России и СССР: «Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым? Но в ряду лучших у Александра заметное место»
16вчера, 12:20
Губерниев о «России 25»: «Здорово, что хоккей, сборная и Ротенберг дарят людям праздник. В Тольятти был большой ажиотаж»
21вчера, 11:01
Новый папа римский Лев XIV болеет за «Рому»: «Он в шутку сказал: «Победа римлян – это первое чудо Франциска после смерти»
43вчера, 09:56
Главные новости
FIS в настоящее время не обсуждает вопрос выдачи wild card российским лыжникам на Олимпиаду-2026
вчера, 13:15
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
128 мая, 17:37
FIS ужесточит проверки костюмов после скандала с норвежскими прыгунами на ЧМ
138 мая, 16:50
Илья Черноусов: «Клэбо знает, что не завоевал бы столько медалей с нашими. У нормального лыжника в таких условиях будут скрести кошки на душе»
218 мая, 12:03
Черноусов о том, что Бородавко обвинял его в предательстве: «Юрий Викторович лично извинился. Он знает, что ляпнул ерунду»
18 мая, 11:37
Черноусов о работе в Лихтенштейне: «Изначально не было желания идти в топ-сборную, окунаться в этот ритм»
8 мая, 11:21
Черноусов развелся с биатлонисткой Гаспарин: «После 10 лет вместе мы пришли к такому решению»
218 мая, 11:17
Германия претендует на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году
7 мая, 15:14
Юлия Чепалова возглавила Федерацию лыжных гонок Марий Эл
87 мая, 12:55
Легков о золоте Сочи-2014: «Мне этих эмоций не хватает, и я думаю, что буду их искать всю жизнь. В этом я несчастный человек»
47 мая, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1030 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51