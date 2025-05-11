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UFC 315: Мухаммад – Делла Маддалена, Шевченко против Фьоро, Альдо проиграл Захаби и другие бои

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315. В главном событии ивента пройдет поединок за титул чемпиона в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом (24-3) и Джеком Делла Маддаленой (17-2).

Другие бои турнира:

● Валентина Шевченко (24-4-1) – Манон Фьоро (12-1);

● Жозе Альдо (32-10) проиграл Айманну Захаби (13-2) единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29);

● Алекса Грассо (16-5-1) проиграла Наталии Сильве (19-5-1) единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30);

● Бенуа Сен-Дени (14-3) победил Кайла Преполека (18-9) удушающим во втором раунде.

Хабиб превратил бойца-середняка в чемпиона UFC. А он вообще проигрывал как тренер?

Жесткий боксер с остросюжетными боями – возможная угроза для Махачева в походе за вторым поясом. Насколько он хорош?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC
logoБелал Мухаммад
Джек Делла Маддалена
logoВалентина Шевченко
logoЖозе Альдо
logoАлекса Грассо
logoБенуа Сен-Дени
logoMMA
logoUFC 315
Манон Фьоро
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