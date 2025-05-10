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НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» играет в гостях с «Нью-Йорком», «Голден Стэйт» примет «Миннесоту» в третьих матчах серий

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Голден Стэйт» без Стефена Карри встретится с «Миннесотой», «Нью-Йорк» у себя дома попытается увеличить отрыв в серии с «Бостоном».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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