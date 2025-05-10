НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» играет в гостях с «Нью-Йорком», «Голден Стэйт» примет «Миннесоту» в третьих матчах серий

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Голден Стэйт » без Стефена Карри встретится с «Миннесотой», «Нью-Йорк» у себя дома попытается увеличить отрыв в серии с «Бостоном ».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Нью-Йорк » ведет в серии – 2-0.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.