НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» играет в гостях с «Нью-Йорком», «Голден Стэйт» примет «Миннесоту» в третьих матчах серий
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Голден Стэйт» без Стефена Карри встретится с «Миннесотой», «Нью-Йорк» у себя дома попытается увеличить отрыв в серии с «Бостоном».
Второй раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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