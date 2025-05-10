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Вячеслав Фетисов: «Советский хоккей был круче североамериканского в свое время. У нас был свой стиль»

Вячеслав Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей.

«Сравнение российского хоккея с североамериканским? В свое время наш советский хоккей был круче, чем североамериканский. Это единственное сравнение, которое я могу сейчас провести, а все остальное сейчас не подлежит сравнению.

У нас был советский хоккей, советский стиль – наша игра. А сегодня в НХЛ сформировавшийся единый стиль игры, поэтому сравнить не с чем», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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