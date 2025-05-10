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  • Алонсо уходит из «Байера» в «Реал», победы Медведева и Мирры Андреевой в Риме, Вендел пропустит остаток сезона, «Бавария» договорилась с Виртцем и другие новости
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Алонсо уходит из «Байера» в «Реал», победы Медведева и Мирры Андреевой в Риме, Вендел пропустит остаток сезона, «Бавария» договорилась с Виртцем и другие новости

1. Алонсо объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона. Тренер согласовал 3-летний контракт с «Реалом», «Мадрид» заплатит «Байеру» 12+ млн евро за Хаби.

2. Кубок Стэнли. «Флорида» сократила отставание в серии с «Торонто» (1-2), выиграв 3-й матч – 5:4 ОТ после 0:2 и 1:3. Маршанд забил в овертайме (14-й победный гол в плей-офф за карьеру), Куликов ему ассистировал, Бобровский по-прежнему пропускает не менее 4 шайб в серии

3. Плей-офф НБА. «Кливленд» сократил отставание в серии с «Индианой» (1-2), выиграв в гостях с разницей «+22». 

4. Медведев, Хачанов, Алькарас, Зверев, Дрэйпер, Руне, Циципас, Фис, Музетти вышли в 3-й круг теннисного турнира в Риме, Димитров выбыл. У женщин в третий круг пробились Мирра Андреева, Кудерметова, Соболенко, Гауфф, Чжэн, Рыбакина. Рахимова, Павлюченкова, Касаткина, Азаренко выбыли, Александрова снялась.

5. Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит остаток сезона РПЛ из-за травмы.

6. В единственном матче дня в Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Болоньей» – 3:1. Хименес сделал дубль, у Пулишича гол и ассист.

7. Трансферные новости. «Бавария» и Виртц договорились, мюнхенцы предложат «Байеру» 100 млн евро летом. Также «Бавария начала переговоры с Та, он приоритетная цель клуба в оборону. «Арсенал» договорился о трансфере Субименди. «Ливерпуль» недоволен бесплатным уходом Трента в «Реал» и потребует компенсацию за его участие в КЧМ.

8. Чемпионат мира по хоккею 2025. Дания проиграла США, Швеция забила 5 голов Словакии, Чехия обыграла Швейцарию, Финляндия победила Австрию.

9. Зоммер – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Интера» сделал 7 сэйвов в матче с «Барсой».

10. «Джиро д’Италия». 1-й этап. Педерсен победил, ван Арт – 2-й, Аулар – 3-й.

11. Овечкин, Малкин, Дацюк, Кросби, Кэйн, Бержерон и Стэмкос вошли в сборную лучших игроков НХЛ 1-й четверти XXI века.

12. Салах в 3-й раз стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов и повторил рекорд Анри. Вингер «Ливерпуля» набрал 90% голосов.

13. Все 600 сотрудников «ПСЖ» получат бесплатные билеты на финал ЛЧ, поездку в Мюнхен тоже оплатят. Им дадут часть бонусов, обычно предназначенных для игроков.

14. Анна Щербакова приняла участие в церемонии приветствия в честь прибытия Си Цзиньпина в Россию.

15. Экс-игрока системы СКА Малышева избили и выстрелили из ракетницы в голову: «У меня сильные ожоги, дырка была от пули. Человек, который мне должен, собрал толпу – они меня отмудохали».

16. Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль стоимостью 350 000 фунтов – его могут продать или уничтожить.

Цитаты дня.

Жирков про 9 мая: «Святой день для всех россиян. Такой он и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу»

Алина Загитова: «Горжусь, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу «Хранители времени»

Артета о трофеях: «Арсенал» мог выиграть АПЛ 2 раза – с теми очками, что мы набрали за прошлые два сезона. Нужно быть удачливее или играть еще лучше»

Пономарев о ВОВ: «В Москве было полно шпионов, они фонариками подсвечивали немецким самолетам ночью, где находится Кремль. Их старались ликвидировать, мой отец работал в комитете госбезопасности»

Вячеслав Фетисов: «Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента. Он дал четкую команду ФХР и КХЛ разобраться. Поручение не выполнено ни на йоту»

Новый папа римский Лев XIV болеет за «Рому»: «Он в шутку сказал: «Победа римлян – это первое чудо Франциска после смерти»

Симонян о Дне Победы: «Мы знали, что победим. Шла мощная пропаганда, постоянная агитация. Был огромный патриотизм, мы этим были напичканы от и до. Это правильно»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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