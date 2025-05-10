Матч окончен
🐎 ЦСКА победил «Краснодар» – 1:0! Гуарирапа забил между ног Агкацеву
ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 69-й минуте счет открыл форвард хозяев Сауль Гуарирапа – он прорвался к воротам «быков» и отправил мяч между ног вратарю Станиславу Агкацеву. Судья Сергей Карасев засчитал взятие ворот после проверки со стороны ВАР на предмет офсайда.
«Краснодар» остается лидером РПЛ, но отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка. ЦСКА идет 3-м.
Премьер-лига. 28 тур
10 мая 16:30, ВЭБ Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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