205

🐎 ЦСКА победил «Краснодар» – 1:0! Гуарирапа забил между ног Агкацеву

ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 69-й минуте счет открыл форвард хозяев Сауль Гуарирапа – он прорвался к воротам «быков» и отправил мяч между ног вратарю Станиславу Агкацеву. Судья Сергей Карасев засчитал взятие ворот после проверки со стороны ВАР на предмет офсайда.

«Краснодар» остается лидером РПЛ, но отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка. ЦСКА идет 3-м.

Премьер-лига. 28 тур
10 мая 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
1 - 0
-xG-
Краснодар
Матч окончен
Обляков   Бандикян
89’
84’
Батчи   Кобнан Дэвид
76’
Ленини   Кривцов
72’
Петров   Дж. Гонсалес
72’
Виктор Са   Олусегун
  Гуарирапа
69’
Глебов   Койта
68’
Мусаев   Гуарирапа
62’
Дивеев   Абдулкадыров
62’
Жемалетдинов   Пьянич
62’
2тайм
Перерыв
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Глебов, Мусаев, Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келвен, Мухин, Бандикян, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Алеррандро
Запасные: Обляков, Тороп, Келвен, Дивеев, Жемалетдинов, Глебов, Лукин, Мухин, Мусаев, Круговой, Алеррандро
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Петров, Ленини, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба, Дюпин, Ладоха, Дж. Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Кобнан Дэвид
Запасные: Обляков, Тороп, Келвен, Дивеев, Жемалетдинов, Глебов, Лукин, Мухин, Мусаев, Круговой, Алеррандро
Подробнее

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
онлайны
logoСауль Гуарирапа
logoСтанислав Агкацев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» проиграл впервые за 4 матча – после 3 побед подряд
234 минуты назад
Отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократился до одного очка за два тура до завершения Мир РПЛ
294 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Боруссию» Менхенгладбах, «РБ Лейпциг» и «Вердер» сыграли 0:0
411 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Сосьедад» Захаряна, «Жирона» уступила «Вильярреалу», «Барса» сыграет с «Реалом» в воскресенье
3112 минут назад
Карасев засчитал гол ЦСКА «Краснодару» после проверки ВАР на предмет офсайда у Гуарирапы
3622 минуты назадФото
«Ювентус» упустил победу над «Лацио» – 1:1. Весино забил на 96-й, Калулу удалили на 60-й
8833 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье
5734 минуты назад
Семак о слухах про «нервозности» в «Зените»: «За мои 7 лет здесь промелькало столько новостей, а причин две: зависть или деньги»
1342 минуты назад
Любовница Пайета рассказала, что Димитри любил быть пассивом и подчиняться. Она привозила секс-игрушки для него
145сегодня, 17:22
«Томас Мюллер – 25 лет делал все для наших цветов». «Бавария» и фанаты проводили 35-летнего хавбека перед игрой с гладбахской «Боруссией»
14сегодня, 17:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА не проигрывает «Краснодару» дома с 2018 года. У армейцев 7 побед в 8 матчах на этом отрезке
84 минуты назад
«Бавария» обыграла «Боруссию» Менхенгладбах – 2:0. Кейн забил, у Олисе 1+1
1410 минут назад
Гуарирапа забил «Краснодару», «Спартаку», «Динамо» и «Акрону». До 2025-го у форварда не было голов за ЦСКА
813 минут назад
Линекер отказался участвовать в реалити-шоу «Большой брат»: «Даже за 100 миллионов не пошел бы»
125 минут назад
У Тудора 3 победы в 7 матчах во главе «Юве». Туринцы сыграли вничью с «Лацио», пропустив на 96-й
828 минут назад
«Атлетико» – «Сосьедад». Серлот и Симеоне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
31 минуту назад
«Монпелье» – «ПСЖ». Сафонов играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
31 минуту назад
Фанаты «Баварии» вывесили баннер с критикой формы: «Дизайн футболок уже много лет позорит наш клуб – хватит выводить болельщиков из себя!»
632 минуты назадФото
Пол Скоулз: «МЮ» явно жертвует АПЛ, мне это не нравится. Это исходит от Аморима, и они могут пожалеть в следующем году. Не думаю, что можно будет просто нажать на кнопку – и команда блестяще заиграет»
544 минуты назад
Аморим согласен с критикой Кина и Скоулза по поводу «позорной» игры «МЮ» в АПЛ: «Я полностью это признаю, но я сделал выбор – победа в финале ЛЕ для нас крайне важна»
545 минут назад