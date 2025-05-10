🐎 ЦСКА победил «Краснодар» – 1:0! Гуарирапа забил между ног Агкацеву

ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 69-й минуте счет открыл форвард хозяев Сауль Гуарирапа – он прорвался к воротам «быков» и отправил мяч между ног вратарю Станиславу Агкацеву . Судья Сергей Карасев засчитал взятие ворот после проверки со стороны ВАР на предмет офсайда.

«Краснодар » остается лидером РПЛ, но отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка. ЦСКА идет 3-м.

Премьер-лига. 28 тур 10 мая 16:30, ВЭБ Арена ЦСКА Завершен 1 - 0 - xG - Краснодар Матч окончен Обляков Бандикян 89’ 84’ Батчи Кобнан Дэвид 76’ Ленини Кривцов 72’ Петров Дж. Гонсалес 72’ Виктор Са Олусегун Гуарирапа

69’ Глебов Койта 68’ Мусаев Гуарирапа 62’ Дивеев Абдулкадыров 62’ Жемалетдинов Пьянич 62’ 2 тайм Перерыв ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Глебов, Мусаев, Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келвен, Мухин, Бандикян, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Алеррандро Запасные: Обляков, Тороп, Келвен, Дивеев, Жемалетдинов, Глебов, Лукин, Мухин, Мусаев, Круговой, Алеррандро 1 тайм Краснодар: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Петров, Ленини, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба, Дюпин, Ладоха, Дж. Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Кобнан Дэвид Запасные: Обляков, Тороп, Келвен, Дивеев, Жемалетдинов, Глебов, Лукин, Мухин, Мусаев, Круговой, Алеррандро

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