«Салават Юлаев» – «Спартак» – 2:1. Ремпал, Ефремов и Морозов забили! Онлайн-трансляция
«Салават Юлаев» принимает «Спартак» в 7-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 18-й минуте канадец Шелдон Ремпал открыл счет в матче. На 35-й Владислав Ефремов удвоил преимущество уфимцев. На 40-й минуте один гол отыграл Иван Морозов.
В прямом эфире игру показывает Кинопоиск.
Счет в серии: 3-3
Главное о седьмых матчах в КХЛ: кто чаще побеждал, а кто отпускал серии с 1-3 и даже 0-3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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