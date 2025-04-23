«Салават Юлаев» – «Спартак» – 2:1. Ремпал, Ефремов и Морозов забили! Онлайн-трансляция

«Салават Юлаев» принимает «Спартак» в 7-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 18-й минуте канадец Шелдон Ремпал открыл счет в матче. На 35-й Владислав Ефремов удвоил преимущество уфимцев. На 40-й минуте один гол отыграл Иван Морозов.

В прямом эфире игру показывает Кинопоиск.

Счет в серии: 3-3

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Главное о седьмых матчах в КХЛ: кто чаще побеждал, а кто отпускал серии с 1-3 и даже 0-3