Наумов о «Зените»: «Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 650 воспитывается, и ни одного не воспитали. Это показатель»

Николай Наумов раскритиковал систему подготовки молодежи в «Зените».

«Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 600-650, наверное, воспитывается, и ни одного игрока не воспитали. Ни одного! Это показатель!

Вот взяли в «Зенит» выпускника «Чертаново» Александра Коваленко из «Крыльев Советов ». Парень заиграл, в сборную попал, ну красавец! Я еще смотрел на него, думаю: вот звездочка, пожалуйста. А его взяли и посадили на лавку. Чемпионом России зато стал... и что? И где его карьера сейчас? И вот такого очень много.

Петербург выбрал бразильский рынок – это самый легкий путь, чтобы стать чемпионом России. Бразильцы сильные сами по себе, и их тренировать особо не надо.

Если бы «Зенит » хотел развивать свой футбол, вывели бы свою вторую команду в Первую лигу, а она в дивизионе «Б» Второй лиги. Вот где надо развивать! Мастерство у наших футболистов есть – их надо просто воспитывать», – сказал бывший президент «Локомотива».