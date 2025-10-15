Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)
Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, чаще всех отдающих передачи под удары с высоким xG либо в опасные зоны за последние полгода. Учитывались только матчи чемпионатов.
Максимальный рейтинг, 100, получил 18-летний вингер «Барселоны».
В топ-15 попали:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 100.
2. Арда Гюлер («Реал») – 98,1.
3. Рафинья Диас («Барселона») – 95,3.
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 95,2.
5-6. Федерико Димарко («Интер») – 93,3.
5-6. Кевин де Брюйне («Наполи») – 93,3.
7. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») – 92,8.
8. Дан Битон («Хапоэль» Беер-Шева) – 92,4.
9. Юнус Акгюн («Галатасарай») – 91,6.
10. Джердан Шакири («Базель») – 91,5.
11. Франсишку Тринкау («Спортинг») – 91,4.
12. Педро Порро («Тоттенхэм») – 91,1.
13. Христос Цолис («Брюгге») – 90,8.
14. Коул Палмер («Челси») – 90,7.
15. Дани Ольмо («Барселона») – 90,3.