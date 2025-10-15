  • Спортс
  • Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)
18

Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)

Никому не удается создавать голевые моменты лучше, чем Ламину Ямалю.

Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, чаще всех отдающих передачи под удары с высоким xG либо в опасные зоны за последние полгода. Учитывались только матчи чемпионатов.

Максимальный рейтинг, 100, получил 18-летний вингер «Барселоны».

В топ-15 попали:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 100.

2. Арда ГюлерРеал») – 98,1.

3. Рафинья Диас («Барселона») – 95,3.

4. Мохамед СалахЛиверпуль») – 95,2.

5-6. Федерико Димарко («Интер») – 93,3.

5-6. Кевин де Брюйне («Наполи») – 93,3.

7. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») – 92,8.

8. Дан Битон («Хапоэль» Беер-Шева) – 92,4.

9. Юнус Акгюн («Галатасарай») – 91,6.

10. Джердан Шакири («Базель») – 91,5.

11. Франсишку Тринкау («Спортинг») – 91,4.

12. Педро Порро («Тоттенхэм») – 91,1.

13. Христос Цолис («Брюгге») – 90,8.

14. Коул Палмер («Челси») – 90,7.

15. Дани Ольмо («Барселона») – 90,3.

Опубликовал: Александр Суряев
