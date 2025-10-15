  • Спортс
  • Автогол претендует на лучший мяч месяца во Второй лиге Б. Полковников забил в свои ворота в матче «Динамо СПб» и «Кванта»
Автогол претендует на лучший мяч месяца во Второй лиге Б. Полковников забил в свои ворота в матче «Динамо СПб» и «Кванта»

Автогол может стать лучшим голом сентября в Leon Второй лиге Б.

В список претендентов попал мяч защитника «Динамо СПб» Максима Полковникова, забившего в свои ворота в матче против «Кванта» 16 сентября (2:2). На 90-й минуте встречи мяч после попытки футболиста вынести мяч влетел в сетку, коснувшись обеих штанг. Благодаря этому хозяева набрали очко в игре, в которой играли в меньшинстве с 43-й минуты.

После 25 туров Второй лиги Б «Динамо СПб» идет третьим в таблице, «Квант» находится на 15-й строчке. В следующем матче петербуржцы 18 октября примут тамбовский «Спартак», клуб из Обнинска 25 октября сыграет в гостях с «Рязанью».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Leon Второй лиги Б
logoВторая лига Б
logoКвант
logoДинамо Санкт-Петербург
