Гарсия о де Йонге: «Самый недооцененный игрок «Барсы», как и Ольмо с Фермином. Когда они в порядке, это заметно по команде»

Эрик Гарсия назвал Френки де Йонга самым недооцененным футболистом «Барселоны».

Сегодня 28-летний полузащитник продлил контракт с каталонским клубом до 2029 года.

«Де Йонг – самый недооцененный игрок, но то же самое можно сказать и о [Дани ] Ольмо с Фермином [Лопесом].

Когда они в порядке, это заметно по команде», – сказал защитник «Барсы» Гарсия .

Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «СМИ всегда ее завышали, и это влияло на то, как люди воспринимали меня. Если они прочитают, что я самый высокооплачиваемый, это ваша вина»