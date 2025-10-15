Гарсия о де Йонге: «Самый недооцененный игрок «Барсы», как и Ольмо с Фермином. Когда они в порядке, это заметно по команде»
Эрик Гарсия назвал Френки де Йонга самым недооцененным футболистом «Барселоны».
Сегодня 28-летний полузащитник продлил контракт с каталонским клубом до 2029 года.
«Де Йонг – самый недооцененный игрок, но то же самое можно сказать и о [Дани] Ольмо с Фермином [Лопесом].
Когда они в порядке, это заметно по команде», – сказал защитник «Барсы» Гарсия.
Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «СМИ всегда ее завышали, и это влияло на то, как люди воспринимали меня. Если они прочитают, что я самый высокооплачиваемый, это ваша вина»
