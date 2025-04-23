Евлоев объяснил слова про русских и алкоголь: «Имел в виду граждан России. Не позволил бы себе оскорбить нацию»

Мовсар Евлоев объяснил слова про русских и алкоголь.

Ранее Евлоев рассказал о разнице между русскими и ингушскими бойцами, заявив, что «никто не пьет так, как русские».

«Хочу внести ясность относительно моего последнего интервью! Я никогда не позволил бы себе оскорбить какую-либо нацию. Когда я говорил «Nobody drinks like Russians», я имел в виду граждан России, а не русских по национальности.

Если кто знает, как правильно перевести слово «россияне» на английский – дайте знать. Да, у нас в стране действительно есть проблема с алкоголем – и это касается не только русских, а многих народов России. При этом я отметил, что в моем ближайшем бойцовском кругу употребление спиртного порицается.

Мой посыл был не в том, чтобы обидеть или оскорбить, а чтобы открыто говорить о реальных проблемах, с которыми мы сталкиваемся», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC.

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