Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» примет «Милан» в ответном матче, «Болонья» сыграет с «Эмполи» в четверг
«Интер» примет «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.
В четверг «Болонья» сыграет дома с «Эмполи».
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч – 1:1
Кубок. Полуфинал
24 апреля 19:00, Ренато Далль'Ара
Первый матч – 3:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports
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