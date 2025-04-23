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Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» примет «Милан» в ответном матче, «Болонья» сыграет с «Эмполи» в четверг

«Интер» примет «Милан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

В четверг «Болонья» сыграет дома с «Эмполи».

Кубок Италии

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок. Полуфинал
23 апреля 19:00, Сан-Сиро
Интер
Не начался
-xG-
Милан

Первый матч – 1:1

Кубок. Полуфинал
24 апреля 19:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Не начался
-xG-
Эмполи

Первый матч – 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports
результаты
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