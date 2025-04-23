Кубок Гагарина. Седьмые матчи серий 2-го раунда. «Салават» примет «Спартак», «Локомотив» против «Авангарда»

«Локомотив» примет «Авангард» в 7-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также в среду состоится седьмой матч в серии «Салават Юлаев » – «Спартак ».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 3-3

Счет в серии: 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Главное о седьмых матчах в КХЛ: кто чаще побеждал, а кто отпускал серии с 1-3 и даже 0-3