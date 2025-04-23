Жамнов о вылете «Спартака»: «У «Салавата» есть яйца, а у нас пока яички. Мы в том году прошли первый раунд, а в этом вам уже Кубок подавай? Так не бывает»
Московский клуб потерпел поражение от «Салавата» (2:3) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (3-4 в серии) и завершил сезон.
– Остаетесь ли?
– Скоро встретимся с руководством и все решим, ребят.
– Почему на трех легионерских местах у нас пусто?
– Потому что у клуба ограничен бюджет, и это не соотносится с потолком зарплат КХЛ.
У вас очень быстро растут аппетиты. Команде всего второй год. Мы в том году вышли в плей-офф и прошли первый раунд, а в этом вам уже Кубок Гагарина подавай? Ну, так не бывает, ребят.
Чтобы выигрывать такие серии, нужны яйца. У Уфы есть яйца, а у нас пока еще яички. Только Вишневский, Локтионов и Миронов у нас в составе что-то выигрывали.
В первом матче в Москве команда реально поплыла, когда счет стал 3:2, пытался до них достучаться, докричаться, а они как в прострации были. Это и есть отсутствие опыта.
Есть еще недоделанные дела в этой команде, ребят, – сказал главный тренер «Спартака» в разговоре с болельщиками красно-белых.
Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»
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