Жамнов о вылете «Спартака»: «У «Салавата» есть яйца, а у нас пока яички. Мы в том году прошли первый раунд, а в этом вам уже Кубок подавай? Так не бывает»

Алексей Жамнов высказался о вылете «Спартака» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Московский клуб потерпел поражение от «Салавата » (2:3) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (3-4 в серии) и завершил сезон.

– Остаетесь ли?

– Скоро встретимся с руководством и все решим, ребят.

– Почему на трех легионерских местах у нас пусто?

– Потому что у клуба ограничен бюджет, и это не соотносится с потолком зарплат КХЛ .

У вас очень быстро растут аппетиты. Команде всего второй год. Мы в том году вышли в плей-офф и прошли первый раунд, а в этом вам уже Кубок Гагарина подавай? Ну, так не бывает, ребят.

Чтобы выигрывать такие серии, нужны яйца. У Уфы есть яйца, а у нас пока еще яички. Только Вишневский, Локтионов и Миронов у нас в составе что-то выигрывали.

В первом матче в Москве команда реально поплыла, когда счет стал 3:2, пытался до них достучаться, докричаться, а они как в прострации были. Это и есть отсутствие опыта.

Есть еще недоделанные дела в этой команде, ребят, – сказал главный тренер «Спартака » в разговоре с болельщиками красно-белых.

Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»