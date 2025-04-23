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«Пожалела его, сказала следователю убирать из заявления сексуальные домогательства». Мать еще одной фигуристки жаловалась в СК на тренера Медовикова

Мама еще одной юной фигуристки обращалась в СК из-за поведения тренера Медовикова.

Ранее Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки из Новосибирской области Дарьи Антоновой, обвинила Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к ее дочери. 

Издание Ngs.ru приводит слова Юлии Х. – матери 13-летней спортсменки, которая также тренировалась у Медовикова.

«Мы вернулись со сборов в Москве. Дочь стала подходить и говорить, что он ее трогает за попу. Я не верила, два дня мы с ней спорили. Потом я ему написала, сказала, что так делать не надо.

Она [дочь] стала замкнутой, на соревнованиях не все получалось. В январе я подключила психолога. На консультации меня позвали – там она все рассказала. Оказывается, после того, как я попросила ее не трогать, он угрожал, чтобы она не говорила родителям. Все это время он продолжал свои действия.

В феврале мы пошли в Следственный комитет, написали заявление, его вызвали. При ребенке стали задавать вопросы, он свою версию рассказывал, как он обнимал ее перед выходом на лед. Дочь при следователе рассказала еще, как он за грудь ее хватал», – сказала Юлия.

В возбуждении уголовного дела отказали – женщина призналась, что сама этому способствовала. По ее словам, тренер после допроса начал звонить и предлагать договориться. В итоге они договорились, что тренер уволится, компенсирует оплату психологической реабилитации и сборы на соревнования в Москве.

Ngs.ru отмечает, что в их распоряжении имеется запись разговора матери фигуристки и тренера на диктофон. Тренер заявил, что взял кредит, чтобы заплатить  (вероятно, речь идет о компенсации морального вреда).

Он несколько раз попросил мать девочки обратиться к его руководству и сообщить, что «она не это имела в виду». Также заявил, что изучал способы совершения самоубийства. 

«Он уговаривал выйти поговорить, понимал, что назад дороги нет. Следователь предложила все же выйти и поговорить с тренером. Он обещает дочь восстановить, закрыть КМС. Я пожалела его и сказала следователю убирать из заявления сексуальные домогательства. Оставили грубое отношение», – сказала Юлия.

Медовикова отстранили от преподавания, на данный момент он не работает в школе, но продолжает занимать должность в Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области.

Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ngs.ru
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