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Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу», в среду «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», матчи «МЮ» и «Ливерпуля» пройдут в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 34-го тура.

Во вторник «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу».

В среду «Арсенал» сыграет против «Кристал Пэлас».

В субботу «Челси» встретится с «Эвертоном».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Борнмутом», «Ливерпуль» проведет матч с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

34-й тур

Премьер-лига. 34 тур
22 апреля 19:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
-xG-
Астон Вилла
Премьер-лига. 34 тур
23 апреля 19:00, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
Кристал Пэлас
Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 11:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Эвертон
Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Вест Хэм
Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 14:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Ипсвич
Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 14:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Фулхэм
Премьер-лига. 34 тур
26 апреля 14:00, Молинью
Вулверхэмптон
Лестер
Премьер-лига. 34 тур
27 апреля 13:00, Дин Корт
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 34 тур
27 апреля 15:30, Энфилд
Ливерпуль
Тоттенхэм
Премьер-лига. 34 тур
1 мая 18:30, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Брентфорд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoЭвертон
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoБрентфорд
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoВест Хэм
logoАстон Вилла
logoБрайтон
logoЛиверпуль
logoВулверхэмптон
logoИпсвич
logoЛестер
logoНьюкасл
logoКристал Пэлас
logoБорнмут
logoСаутгемптон
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