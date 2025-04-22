Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу», в среду «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», матчи «МЮ» и «Ливерпуля» пройдут в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 34-го тура.
Во вторник «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу».
В среду «Арсенал» сыграет против «Кристал Пэлас».
В субботу «Челси» встретится с «Эвертоном».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Борнмутом», «Ливерпуль» проведет матч с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
34-й тур
22 апреля 19:00, Этихад
Не начался
-xG-
23 апреля 19:00, Эмирейтс
Не начался
-xG-
26 апреля 11:30, Стэмфорд Бридж
26 апреля 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
26 апреля 14:00, Сент-Джеймс Парк
26 апреля 14:00, Сент-Мэри
26 апреля 14:00, Молинью
27 апреля 13:00, Дин Корт
27 апреля 15:30, Энфилд
1 мая 18:30, Сити Граунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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