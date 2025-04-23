«Ливерпулю» нужно набрать 1 очко в оставшихся 5 матчах АПЛ, чтобы стать чемпионом
«Ливерпуль» находится в одном очке от чемпионства в АПЛ.
Сегодня «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ (2:2). Команда Микеля Артеты набрала 67 очков и отстает от лидера таблицы на 12 баллов. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.
Команде Арне Слота нужно набрать одно очко в оставшихся пяти матчах, чтобы гарантировать себе чемпионство. 27 апреля мерсисайдцы встретятся с «Тоттенхэмом».
«Ливерпуль» может стать чемпионом Англии в 20-й раз и повторить рекорд «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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