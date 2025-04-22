Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Мальорку», в среду «Реал» сыграет в гостях у «Хетафе»
В Ла Лиге пройдут матчи 33-го тура.
Во вторник «Барселона» примет «Мальорку».
В среду «Реал» встретится в гостях с «Хетафе».
В четверт «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано».
33-й тур
22 апреля 19:30, Олимпик Льюис Компанис
Не начался
-xG-
Не начался
-xG-
23 апреля 19:30, Колисеум Альфонсо Перес
Не начался
-xG-
23 апреля 19:30, Мендисорроса
Не начался
-xG-
24 апреля 19:30, Метрополитано
Не начался
-xG-
24 апреля 19:30, Бенито Вильямарин
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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