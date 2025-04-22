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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Мальорку», в среду «Реал» сыграет в гостях у «Хетафе»

В Ла Лиге пройдут матчи 33-го тура.

Во вторник «Барселона» примет «Мальорку».

В среду «Реал» встретится в гостях с «Хетафе».

В четверт «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

33-й тур

Ла Лига. 33 тур
22 апреля 17:00, Месталья
Валенсия
Не начался
-xG-
Эспаньол
Ла Лига. 33 тур
22 апреля 19:30, Олимпик Льюис Компанис
Барселона
Не начался
-xG-
Мальорка
Ла Лига. 33 тур
23 апреля 17:00, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
-xG-
Лас-Пальмас
Ла Лига. 33 тур
23 апреля 17:00, Балаидос
Сельта
Не начался
-xG-
Вильярреал
Ла Лига. 33 тур
23 апреля 19:30, Колисеум Альфонсо Перес
Хетафе
Не начался
-xG-
Реал Мадрид
Ла Лига. 33 тур
23 апреля 19:30, Мендисорроса
Алавес
Не начался
-xG-
Реал Сосьедад
Ла Лига. 33 тур
24 апреля 17:00, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
-xG-
Севилья
Ла Лига. 33 тур
24 апреля 17:00, Бутарке
Леганес
Не начался
-xG-
Жирона
Ла Лига. 33 тур
24 апреля 19:30, Метрополитано
Атлетико
Не начался
-xG-
Райо Вальекано
Ла Лига. 33 тур
24 апреля 19:30, Бенито Вильямарин
Бетис
Не начался
-xG-
Вальядолид

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛа Лига
logoАлавес
logoРеал Мадрид
logoЛас-Пальмас
logoВальядолид
logoЖирона
logoВаленсия
logoОсасуна
logoРеал Сосьедад
logoСевилья
logoХетафе
logoАтлетико
logoРайо Вальекано
logoМальорка
logoБетис
logoСельта
logoАтлетик
logoЛеганес
logoБарселона
logoВильярреал
logoЭспаньол
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