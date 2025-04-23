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Никас Сафронов написал портрет Дарьи Домрачевой

Никас Сафронов написал портрет Дарьи Домрачевой.

Сафронов известен портретами знаменитых людей: звезд шоу-бизнеса, политиков, спортсменов.

«Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место.

В свою очередь хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», – сказала биатлонистка в видеообращении.

Изображение: instagram.com/dadofun/

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Дарьи Домрачевой
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светская хроника
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