Матч окончен
«Ювентус» проиграл «Парме» – 0:1. Пеллегрино забил на 46-й первого тайма
«Ювентус» уступил «Парме» (0:1) в гостях в 33-м туре Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 46-й минуте первого тайма счет открыл форвард хозяев Матео Пеллегрино. Этот гол остался единственным.
«Ювентус» потерпел первое поражение при тренере Игоре Тудоре – были две победы и ничья.
Туринский клуб занимает 5-е место в Серии А. «Парма» идет 15-й.
Серия А. 33 тур
23 апреля 16:30, Эннио Тардини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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