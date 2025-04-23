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«Ювентус» проиграл «Парме» – 0:1. Пеллегрино забил на 46-й первого тайма

«Ювентус» уступил «Парме» (0:1) в гостях в 33-м туре Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 46-й минуте первого тайма счет открыл форвард хозяев Матео Пеллегрино. Этот гол остался единственным.

«Ювентус» потерпел первое поражение при тренере Игоре Тудоре – были две победы и ничья.

Туринский клуб занимает 5-е место в Серии А. «Парма» идет 15-й.

Серия А. 33 тур
23 апреля 16:30, Эннио Тардини
Парма
Завершен
1 - 0
-xG-
Ювентус
Матч окончен
86’
Келли   Кошта
Бонни   Альмквист
86’
86’
Н. Гонсалес   Веа
86’
Локателли   Дуглас Луис
76’
Йылдыз
Пеллегрино   Ман
75’
69’
Локателли
57’
Маккенни   Йылдыз
53’
Н. Гонсалес
Эрнани
49’
46’
Влахович   Франсишку Консейсау
Эстевес   Эрнани
46’
2тайм
Перерыв
  Пеллегрино
45’
+1’
Зом
25’
Вольякко   Эно
10’
Бернабе   Эстевес
10’
Парма
Судзуки, Валенти, Вольякко, Леони, Валери, Зом, Кейта, Бернабе, Дель Прато, Бонни, Пеллегрино, Корви, Марконе, Чиркати, Балог, Левик, Эрнани, Эно, Камара, Эстевес, Канчельери, Джурич, Ман, Ондрейка, Хадж Мохамед, Альмквист
Запасные: Эстевес, Вольякко, Пеллегрино, Чиркати, Балог, Левик, Камара, Хадж Мохамед, Бернабе, Бонни, Корви, Марконе, Канчельери, Джурич, Ондрейка
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Вейга, Калулу, Коло-Муани, Н. Гонсалес, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Влахович, Пинсольо, Перин, Рухи, Кошта, Савона, Веа, Аджич, Дуглас Луис, Йылдыз, Франсишку Консейсау
Запасные: Эстевес, Вольякко, Пеллегрино, Чиркати, Балог, Левик, Камара, Хадж Мохамед, Бернабе, Бонни, Корви, Марконе, Канчельери, Джурич, Ондрейка
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Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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