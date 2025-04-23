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«Салават» сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 27 апреля в Ярославле

«Локомотив» сыграет с «Салаватом» в полуфинале Кубка Гагарина.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Авангард» (3:2 ОТ) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии). 

Ранее «Салават» был сильнее «Спартака» (3:2) в 7-й игре серии. 

Таким образом, «Локомотив» будет противостоять «Салавату» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 27 апреля в Ярославле. 

«Динамо» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 28 апреля в Челябинске

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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