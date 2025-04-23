«Салават» сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 27 апреля в Ярославле

«Локомотив» сыграет с «Салаватом» в полуфинале Кубка Гагарина.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Авангард » (3:2 ОТ) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии).

Ранее «Салават » был сильнее «Спартака » (3:2) в 7-й игре серии.

Таким образом, «Локомотив » будет противостоять «Салавату» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 27 апреля в Ярославле.

«Динамо» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 28 апреля в Челябинске