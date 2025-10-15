Вратарь «Сочи» Рудаков: «В Южной Корее испытал настоящий культурный шок. Меня там фотографировали – когда видят высокого иностранца, еще и бородатого, начинают снимать, для них это новое»

Максим Рудаков рассказал о поездке в Южную Корею.

– Знаю, что вы любите путешествовать по Азии. Где вам особенно понравилось и почему?

– Мы с супругой в принципе любим путешествовать, но да, в последнее время много бываем в Азии. Конечно, хочется выделить Японию. Это классная страна со своими интересными моментами: это и культурные ценности, и инновации.

Но именно для меня особняком стоит Южная Корея, потому что это была наша первая страна в Азии, и там мы испытали настоящий культурный шок. Мы все-таки недооцениваем Азию и не понимаем, что там и как, а когда приезжаем, получаем вау-эффект. Все выглядит странно, шокирующе, но очень интересно!

– Я тоже была в Южной Корее и столкнулась с тем, что корейцы пытаются заговорить с иностранцами. У вас было что-то подобное?

– Меня там фотографировали. Детишки в основном. Они когда видят высокого иностранца, еще и бородатого, начинают фотографировать. Для них это что-то новенькое, потому что у них вообще культура другая. Они все гладковыбритые, не особенно высокие.

– А где не в Азии вам тоже очень понравилось?

– Назову Фарерские острова. Я был там, когда ХИК играл в квалификации Лиги чемпионов против «Викингура». Побывать там было очень интересно и впечатляюще. На Фарерских островах очень зелено, там все время держится одна погода. Как мне рассказывали, это из-за Гольфстрима. Мне кажется, каждому стоит там побывать, посмотреть.

– Вы успели помимо стадиона и дороги на него что-то посмотреть?

– Честно говоря, именно в городе я недолго пробыл. Мы жили недалеко от стадиона, на такой интересной возвышенности, откуда были видны дома, где вместо крыш озеленение. Это очень странно выглядит, потому что у нас такого нет. Там могут гулять какие-то животные. Очень необычно.

– Вы родились и выросли в Санкт-Петербурге. Скучаете по городу?

– Отвечу как истинный петербуржец – конечно да. Но пока профессиональная карьера так складывается, что в Петербург только в отпуск заезжаю. Я думаю, любой, кто родился в Петербурге, любит свой город и скучает по нему.

– Может быть, выделите место, по которому скучаете больше всего? Помимо дома, конечно.

– Меня очень притягивает Петергоф. В прошлом году у «Сочи» были сборы рядом с Петергофом, и я практически каждый день ходил гулять в парк. Мне невероятно нравится это место, – сказал голкипер «Сочи».