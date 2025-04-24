Кузьменко набрал 5 очков в 2 матчах Кубка Стэнли – у него 1+1 во 2-м матче с «Эдмонтоном». За «Лос-Анджелес» в активе форварда 22 балла в 24 играх
Андрей Кузьменко набрал пять очков в двух первых матчах Кубка Стэнли.
«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» (6:2, 2-0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Российский нападающий «Кингс» Андрей Кузьменко признан третьей звездой игры, набрав 2 (1+1) очка при полезности «плюс 1».
Форвард также нанес четыре броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 19:29 (6:09 – в большинстве).
В первой игре этой серии Кузьменко набрал 3 (1+2) очка. Таким образом, на его счету 5 (2+3) балла в 2 матчах текущего плей-офф НХЛ.
В общей сложности после перехода в «Лос-Анджелес» хоккеист набрал 22 (7+15) очка в 24 матчах. В регулярке за команду он записал на свой счет 17 (5+12) баллов в 22 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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