Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)

Мама 12-летней фигуристки рассказала о домогательствах тренера к дочери.

Татьяна Антонова заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери Дарьи Антоновой во время тренировок.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», – сказала Антонова.

На всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», проходивших с 24 по 26 января 2025 года, Дарья заняла второе место. По словам матери, в кисс-энд-крае тренер прижал ребенка к себе, дважды коснувшись области груди. Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований.

Антонова отметила, что дочь рассказала ей о неподобающем поведении тренера спустя некоторое время. Она сразу же перевела дочь к другому специалисту внутри школы.

Позже мать девочки написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, указав на случаи домогательств и грубого обращения со спортсменами со стороны тренера.

После письма Антоновой Медовиков прекратил работу в школе, однако остался в президиуме региональной федерации. Спустя некоторое время, по словам мамы фигуристки, от него в федерацию поступило обращение с требованием отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

Мама спортсменки обратилась в правоохранительные органы.

«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят – не понимаю. Вот почему молчат спортсмены. Терпят и молчат», – сказала Антонова.

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