Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)
Татьяна Антонова заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери Дарьи Антоновой во время тренировок.
«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», – сказала Антонова.
На всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», проходивших с 24 по 26 января 2025 года, Дарья заняла второе место. По словам матери, в кисс-энд-крае тренер прижал ребенка к себе, дважды коснувшись области груди. Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований.
Антонова отметила, что дочь рассказала ей о неподобающем поведении тренера спустя некоторое время. Она сразу же перевела дочь к другому специалисту внутри школы.
Позже мать девочки написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, указав на случаи домогательств и грубого обращения со спортсменами со стороны тренера.
После письма Антоновой Медовиков прекратил работу в школе, однако остался в президиуме региональной федерации. Спустя некоторое время, по словам мамы фигуристки, от него в федерацию поступило обращение с требованием отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.
Мама спортсменки обратилась в правоохранительные органы.
«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят – не понимаю. Вот почему молчат спортсмены. Терпят и молчат», – сказала Антонова.
Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий