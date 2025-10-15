Кейн о ЧМ: «Победа – цель Англии, у Тухеля отличные результаты на крупных турнирах. Суть в том, кто из команд сможет собраться в нужный момент. Мы уверены, что сможем сделать еще один шаг»
Английская команда официально вышла на турнир после победы над Латвией в отборочном матче (5:0).
«У нас всегда такая цель. Мы отлично начали отборочный цикл. Люди ждали, что мы пройдем отбор, но нужно еще выйти на поле и сделать это.
Мы провели матч против Сербии (5:0) на очень высоком уровне, и мы должны установить такой стандарт для всех будущих игр. Конечно, надеюсь, нас ждут более сложные матчи на пути к победе в чемпионате мира.
Мы находимся в начале долгого пути, и на нем будет много взлетов и падений. Мы строим единство с новым тренером [Томасом Тухелем], потому что, попав на турнир, мы проведем вместе шесть-семь недель, поэтому важно уметь ладить друг с другом.
Мы сделаем все возможное для хорошей подготовки, но в конечном итоге все будет зависеть от упорства и целеустремленности, когда мы окажемся там.
У Тухеля отличные результаты на крупных турнирах. Вот в чем суть. Есть много отличных команд, и мы – одна из них, – но в конечном итоге все зависит от того, кто сможет собраться в нужный момент.
Турнир – это моменты. Мы вышли в два финала благодаря важным моментам и стремлению к успеху, и, конечно, в последний момент мы не преуспели. Однако это дает нам уверенность в том, что мы сможем быть там и сделать еще один шаг вперед», – заявил форвард сборной Англии и «Баварии».