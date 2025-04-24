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«Интер» потерял шансы на требл, вылетев от «Милана» из Кубка Италии. Его могут сделать только «ПСЖ» и «Барселона»

«Интер» больше не претендует на требл.

Команда Симоне Индзаги уступила «Милану» в полуфинале Кубка Италии (1:1, 0:3) и покинула турнир.

Она уже не сможет сделать требл, предполагающий победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке страны.

На это достижение остались только два претендента: «ПСЖ» и «Барселона».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
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