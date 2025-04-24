«Интер» потерял шансы на требл, вылетев от «Милана» из Кубка Италии. Его могут сделать только «ПСЖ» и «Барселона»

«Интер» больше не претендует на требл.

Команда Симоне Индзаги уступила «Милану » в полуфинале Кубка Италии (1:1, 0:3) и покинула турнир.

Она уже не сможет сделать требл, предполагающий победы в Лиге чемпионов , чемпионате и Кубке страны.

На это достижение остались только два претендента: «ПСЖ » и «Барселона ».