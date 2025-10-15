  • Спортс
  «Позорище российского футбола – это Кокорин. Непозволительно говорить такие вещи, относиться так к коллегам». Губерниев о словах форварда «Ариса» про возвращение России в еврокубки
«Позорище российского футбола – это Кокорин. Непозволительно говорить такие вещи, относиться так к коллегам». Губерниев о словах форварда «Ариса» про возвращение России в еврокубки

Дмитрий Губерниев назвал Александра Кокорина «позорищем российского футбола».

Ранее нападающий «Ариса» высказался на тему возможного возвращения сборной России в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

– Кокорин сказал, что, если российские клубы завтра вернут в еврокубки, будет позорище.

– Видел интервью Кокорина. Он говорил некоторые здравые вещи. А здесь хочу сказать, что негоже так относиться к коллегам по цеху. Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола – это Кокорин.

А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи – непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола – Кокорин», – заявил комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
